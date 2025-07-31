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Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 31.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032686092.html
Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств РФ, кинодраматурга Александра Адабашьяна,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:13:00+03:00
2025-07-31T18:13:00+03:00
культура
россия
владимир путин
александр адабашьян
московский театр кукол
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств РФ, кинодраматурга Александра Адабашьяна, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Адабашьяна Александра Артемовича - кинодраматурга, члена общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в тексте документа. Кроме того, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоены худрук Московского театра кукол Борис Голдовский, артистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова Алла Догадова, актриса Московского драматического театра имени Пушкина Тамара Лякина. Также президент наградил орденом первого вице-президента Творческого союза художников России Евгения Ромашко, члена Московского союза художников Владимира Суровцева.
https://ria.ru/20250423/putin-2012978870.html
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россия, владимир путин, александр адабашьян, московский театр кукол
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Адабашьян, Московский театр кукол
Путин наградил Адабашьяна орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" режиссера Адабашьяна

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлександр Адабашьян
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Александр Адабашьян. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" заслуженного деятеля искусств РФ, кинодраматурга Александра Адабашьяна, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Адабашьяна Александра Артемовича - кинодраматурга, члена общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", город Москва", - говорится в тексте документа.
Кроме того, ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоены худрук Московского театра кукол Борис Голдовский, артистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова Алла Догадова, актриса Московского драматического театра имени Пушкина Тамара Лякина.
Также президент наградил орденом первого вице-президента Творческого союза художников России Евгения Ромашко, члена Московского союза художников Владимира Суровцева.
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КультураРоссияВладимир ПутинАлександр АдабашьянМосковский театр кукол
 
 
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