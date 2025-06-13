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В Сочи завершился фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 13.06.2025
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Культура
 
23:10 13.06.2025 (обновлено: 23:43 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/festival-2022726155.html
В Сочи завершился фестиваль "Евразия-Кинофест"
В Сочи завершился фестиваль "Евразия-Кинофест" - РИА Новости, 13.06.2025
В Сочи завершился фестиваль "Евразия-Кинофест"
Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Летнем театре парка имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:10:00+03:00
2025-06-13T23:43:00+03:00
культура
кения
германия
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мария шукшина
дмитрий дюжев
сочи
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СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Летнем театре парка имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом мероприятия председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова и президент фестиваля российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев встречали участников и гостей — актеров, режиссеров, продюсеров и кинокритиков. На красной дорожке появились Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, сербский кинорежиссер и актер Гойко Митич, бразильская актриса Луселия Сантус и многие другие представители отечественной и мировой киноиндустрии. "Спасибо всем, кто снимал, участвовал и смотрел. Вы сделали все возможное, чтобы объединить нас и столько стран… Вы вашим творчеством, вашей энергетикой объединяете страну, континенты, мир. В этом году к нам присоединилась Кения и Южноафриканская Республика. Несмотря на санкции: Франция, Германия, Австрия, Сербия. Я очень рада, что вы открыты и вы здесь", — выразила благодарность участникам со сцены Аршинова. Первой наградой на фестивале стал приз "За вклад в развитие кинематографа", который получил сербский актер и режиссер Гойко Митич. Ведущие Александр Олешко и Екатерина Гусева также огласили результаты решения жюри победителей и вручили победителям номинаций "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" — статуэтку "Евразия". Фильм "Обитель святой Ефросиньи", снятый режиссером Владимиром Луцким из Белоруссии, получил специальный приз от АНО "Евразия". Картина "Эвакуация" режиссера Фархата Шарипова из Казахстана удостоилась приза президента фестиваля. Приз за лучший дебют вручили фильму "Сумаляк", созданному узбекским режиссером Арутюном Сагателем. Лучшим полнометражным фильмом стал международный проект "Нави: дорогая будущая я", представленный Кенией и Германией. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Нур Сюрер за фильм "Участь", а приз за лучшую мужскую роль — Александр Адабашьян за роль в "Двое в одной жизни, не считая собаки". Эта кинолента также завоевала приз зрительских симпатий фестиваля. "Евразия-Кинофест удался. Зрителю премьеры, которые были представлены на "Евразии Кинофест", понравились. Это были трогательные фильмы, в том числе и слезы, и смех, и юмор. Все это объединило здесь, на площадках летнего кинофестиваля нашего зрителя. &lt;...&gt; Обязательно сделаем его традиционным и будем проводить, надеюсь, очень много лет", — сказала журналистам Аршинова. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел в Сочи с 6 по 13 июня. На нем представили документальные и художественные фильмы из более 25 стран. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Его посетителями стали более десяти тысяч человек. "Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html
https://ria.ru/20250602/reyting-2019845201.html
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Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест"
Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом мероприятия председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова и президент фестиваля российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев встречали участников и гостей - актёров, режиссёров, продюсеров и кинокритиков. "Спасибо всем, кто снимал, участвовал и смотрел. Вы сделали все возможное, чтобы объединить нас и столько стран… Вы вашим творчеством, вашей энергетикой объединяете страну, континенты, мир", - заявила Аршинова. Этот фестиваль стартовал 6 июня, на площадках были представлены фильмы из более 20 стран.
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кения, германия, франция, гойко митич, мария шукшина, дмитрий дюжев, сочи
Культура, Кения, Германия, Франция, Гойко Митич, Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Сочи
В Сочи завершился фестиваль "Евразия-Кинофест"

В Сочи завершился второй Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"

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СОЧИ, 13 июн — РИА Новости. Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Летнем театре парка имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом мероприятия председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова и президент фестиваля российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев встречали участников и гостей — актеров, режиссеров, продюсеров и кинокритиков. На красной дорожке появились Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, сербский кинорежиссер и актер Гойко Митич, бразильская актриса Луселия Сантус и многие другие представители отечественной и мировой киноиндустрии.
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"Спасибо всем, кто снимал, участвовал и смотрел. Вы сделали все возможное, чтобы объединить нас и столько стран… Вы вашим творчеством, вашей энергетикой объединяете страну, континенты, мир. В этом году к нам присоединилась Кения и Южноафриканская Республика. Несмотря на санкции: Франция, Германия, Австрия, Сербия. Я очень рада, что вы открыты и вы здесь", — выразила благодарность участникам со сцены Аршинова.
Первой наградой на фестивале стал приз "За вклад в развитие кинематографа", который получил сербский актер и режиссер Гойко Митич. Ведущие Александр Олешко и Екатерина Гусева также огласили результаты решения жюри победителей и вручили победителям номинаций "символ культурного обмена, уважения и дружбы между народами огромного континента" — статуэтку "Евразия". Фильм "Обитель святой Ефросиньи", снятый режиссером Владимиром Луцким из Белоруссии, получил специальный приз от АНО "Евразия". Картина "Эвакуация" режиссера Фархата Шарипова из Казахстана удостоилась приза президента фестиваля.
Приз за лучший дебют вручили фильму "Сумаляк", созданному узбекским режиссером Арутюном Сагателем. Лучшим полнометражным фильмом стал международный проект "Нави: дорогая будущая я", представленный Кенией и Германией. Приз за лучшую женскую роль получила актриса Нур Сюрер за фильм "Участь", а приз за лучшую мужскую роль — Александр Адабашьян за роль в "Двое в одной жизни, не считая собаки". Эта кинолента также завоевала приз зрительских симпатий фестиваля.
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"Евразия-Кинофест удался. Зрителю премьеры, которые были представлены на "Евразии Кинофест", понравились. Это были трогательные фильмы, в том числе и слезы, и смех, и юмор. Все это объединило здесь, на площадках летнего кинофестиваля нашего зрителя. <...> Обязательно сделаем его традиционным и будем проводить, надеюсь, очень много лет", — сказала журналистам Аршинова.
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел в Сочи с 6 по 13 июня. На нем представили документальные и художественные фильмы из более 25 стран.
I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" состоялся в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Его посетителями стали более десяти тысяч человек.
"Евразия-Кинофест" — это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.
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