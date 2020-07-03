Биография Эдуара Филиппа

В 1998 году получил степень бакалавра во Французском лицее в Бонне (Германия).

Во время учебы вступил в Социалистическую партию, поддерживая в 1990-е годы премьер-министра (1988-1991) Мишеля Рокара. Однако после взгляды Эдуара Филипа сместились вправо

С 1997 по 2002 год работал в Государственном совете Франции.

В 2002 году по приглашению видного правого политика Алена Жюппе принял участие в формировании правой партии "Союз в поддержку народного движения", которая впоследствии стала называться "Республиканцы".

С 2004 года работал адвокатом в юридической франко-американской компании.

В 2007 году был назначен советником министра окружающей среды Алена Жюппе.

С 2007 года по 2010 год был директором по связям с общественностью в энергетической корпорации Areva.

В октябре 2010 года был избран мэром Гавра, переизбран в 2014 году.

В 2016 году во время правоцентристских праймериз Эдуар Филипп поддерживал кандидатуру Алена Жюппе. В марте 2017 года он покинул избирательный штаб официального кандидата республиканцев Франсуа Фийона.

14 мая 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Эдуара Филиппа премьер-министром страны.

19 марта 2020 года группа французских медицинских работников, объединившиеся в группу под названием "С 19", подала иск в Суд Республики (единственный орган, уполномоченный заниматься правонарушениями министров) на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен за "правительственную ложь" в урегулировании кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.

28 июня 2020 года Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр и набрал 58,83% голосов.

3 июля 2020 года он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил.

Эдуар Филипп – автор романов "Момент истины"(2007) и "В тени" (2011).