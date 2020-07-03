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Биография Эдуара Филиппа
Французский государственный деятель Эдуар Филипп (Edouard Philippe) родился 28 ноября 1970 года в Руане (департамент Приморская Сена, Франция). РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:14
франция
справки
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франция, справки

Биография Эдуара Филиппа

12:14 03.07.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуард Филипп
Эдуард Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Французский государственный деятель Эдуар Филипп (Edouard Philippe) родился 28 ноября 1970 года в Руане (департамент Приморская Сена, Франция).
Окончил Институт политических исследований в Париже в 1992 году и Национальную школу администрации в 1997 году.
В 1998 году получил степень бакалавра во Французском лицее в Бонне (Германия).
Во время учебы вступил в Социалистическую партию, поддерживая в 1990-е годы премьер-министра (1988-1991) Мишеля Рокара. Однако после взгляды Эдуара Филипа сместились вправо.
С 1997 по 2002 год работал в Государственном совете Франции.
С 2001 года по 2010 год был вице-мэром города Гавра.
В 2002 году по приглашению видного правого политика Алена Жюппе принял участие в формировании правой партии "Союз в поддержку народного движения", которая впоследствии стала называться "Республиканцы".
С 2004 года работал адвокатом в юридической франко-американской компании.
В 2007 году был назначен советником министра окружающей среды Алена Жюппе.
С 2007 года по 2010 год был директором по связям с общественностью в энергетической корпорации Areva.
В октябре 2010 года был избран мэром Гавра, переизбран в 2014 году.
С 2012 по 2017 год – депутат Национального собрания Франции.
В 2016 году во время правоцентристских праймериз Эдуар Филипп поддерживал кандидатуру Алена Жюппе. В марте 2017 года он покинул избирательный штаб официального кандидата республиканцев Франсуа Фийона.
14 мая 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон назначил Эдуара Филиппа премьер-министром страны.
19 марта 2020 года группа французских медицинских работников, объединившиеся в группу под названием "С 19", подала иск в Суд Республики (единственный орган, уполномоченный заниматься правонарушениями министров) на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен за "правительственную ложь" в урегулировании кризиса, связанного со вспышкой коронавируса.
28 июня 2020 года Эдуар Филипп выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр и набрал 58,83% голосов.
3 июля 2020 года он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, глава государства его одобрил.
Эдуар Филипп – автор романов "Момент истины"(2007) и "В тени" (2011).
Женат, есть трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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