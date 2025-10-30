Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/rejting-2051871793.html
Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека
Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека - РИА Новости, 30.10.2025
Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека
Рейтинг доверия граждан к Франции к президенту Эммануэлю Макрону находится на самом низком уровне за последние полвека, пишет в четверг газета Figaro со ссылкой РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:57:00+03:00
2025-10-30T15:57:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
франсуа олланд
марин ле пен
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg
https://ria.ru/20251028/svr-2051121456.html
https://ria.ru/20251025/filippo-2050540600.html
https://ria.ru/20251024/makron-2050487284.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c31022a3f7df36a85333ccd750f20087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, марин ле пен, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Марин Ле Пен, Возрождение
Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека

Verian: рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за 50 лет

© AP Photo / Markus SchreiberЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Рейтинг доверия граждан к Франции к президенту Эммануэлю Макрону находится на самом низком уровне за последние полвека, пишет в четверг газета Figaro со ссылкой на данные опроса, проведенного для нее компанией Verian.
"То, чего Елисейский дворец опасался уже несколько месяцев, свершилось: рейтинг доверия к президенту снова упал в этом месяце и достиг самого низкого уровня, зафиксированного до этого при Франсуа Олланде", - пишет издание.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Макрон грезит военной интервенцией на Украину, заявили в СВР
28 октября, 11:23
Общий рейтинг доверия действующему главе государства за прошедший месяц упал на пять процентных пунктов и сейчас составляет 11%, в то время как 84% опрошенных Макрону не доверяют, следует из результатов опроса.
До этого в похожей ситуации оказывался бывший президент Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы. Ему в сентябре 2016 года доверяли 11% французов, в то время как 87% не доверяли, согласно данным опроса, что на тот момент было самым низким показателем доверия граждан к главе государства с момента начала проведения подобных опросов в начале 1970-х годов.
Наибольшее доверие главе государства высказывают сторонники его политической партии "Возрождение" (71%), а также сторонники центристской коалиции "Вместе", поддерживающей его политический курс (53%), говорится в материале. Участники опроса, симпатизирующие любой другой политической силе, в подавляющем большинстве не доверяют действующему французскому лидеру.
У премьер-министра Себастьяна Лекорню дела обстоят несколько лучше, следует из результатов опроса. Его рейтинг доверия, напротив, вырос на пять пунктов и в настоящий момент ему доверяют 26% французов против 66%, не выразивших доверие главе кабмина, согласно данным Verian.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
25 октября, 10:14
Среди политиков, которым респонденты выразили наибольшее доверие, фигурируют представители правых партий. Это глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла (45%) и глава парламентской фракции этой политсилы Марин Ле Пен (40%), евродепутат и племянница Ле Пен Марион Марешаль (29%), а также глава правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо (27%). Среди сторонников Макрона наибольшим доверием пользуется бывший премьер-министр Эдуар Филипп (30%), согласно результатам опроса. В десятку лидеров по доверию вошел лишь один левый политик - евродепутат Рафаэль Глюксман (19%).
Опрос проводился онлайн с 26 по 28 октября 2025 года среди 1000 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Погрешность составляет около 3,1 пункта.
В октябре на фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филипп в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета на 2026 год. В конце августа Макрон вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
24 октября, 21:05
 
В миреФранцияЭммануэль МакронФрансуа ОлландМарин Ле ПенВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала