Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека

До этого в похожей ситуации оказывался бывший президент Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы. Ему в сентябре 2016 года доверяли 11% французов, в то время как 87% не доверяли, согласно данным опроса, что на тот момент было самым низким показателем доверия граждан к главе государства с момента начала проведения подобных опросов в начале 1970-х годов.