Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за полвека

ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Рейтинг доверия граждан к Франции к президенту Эммануэлю Макрону находится на самом низком уровне за последние полвека, пишет в четверг газета Figaro со ссылкой на данные опроса, проведенного для нее компанией Verian.
"То, чего Елисейский дворец опасался уже несколько месяцев, свершилось: рейтинг доверия к президенту снова упал в этом месяце и достиг самого низкого уровня, зафиксированного до этого при Франсуа Олланде", - пишет издание.
Общий рейтинг доверия действующему главе государства за прошедший месяц упал на пять процентных пунктов и сейчас составляет 11%, в то время как 84% опрошенных Макрону не доверяют, следует из результатов опроса.
До этого в похожей ситуации оказывался бывший президент Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы. Ему в сентябре 2016 года доверяли 11% французов, в то время как 87% не доверяли, согласно данным опроса, что на тот момент было самым низким показателем доверия граждан к главе государства с момента начала проведения подобных опросов в начале 1970-х годов.
Наибольшее доверие главе государства высказывают сторонники его политической партии "Возрождение" (71%), а также сторонники центристской коалиции "Вместе", поддерживающей его политический курс (53%), говорится в материале. Участники опроса, симпатизирующие любой другой политической силе, в подавляющем большинстве не доверяют действующему французскому лидеру.
У премьер-министра Себастьяна Лекорню дела обстоят несколько лучше, следует из результатов опроса. Его рейтинг доверия, напротив, вырос на пять пунктов и в настоящий момент ему доверяют 26% французов против 66%, не выразивших доверие главе кабмина, согласно данным Verian.
Среди политиков, которым респонденты выразили наибольшее доверие, фигурируют представители правых партий. Это глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла (45%) и глава парламентской фракции этой политсилы Марин Ле Пен (40%), евродепутат и племянница Ле Пен Марион Марешаль (29%), а также глава правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо (27%). Среди сторонников Макрона наибольшим доверием пользуется бывший премьер-министр Эдуар Филипп (30%), согласно результатам опроса. В десятку лидеров по доверию вошел лишь один левый политик - евродепутат Рафаэль Глюксман (19%).
Опрос проводился онлайн с 26 по 28 октября 2025 года среди 1000 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Погрешность составляет около 3,1 пункта.
В октябре на фоне нестабильной политической ситуации бывший премьер Франции Эдуард Филипп в эфире радиостанции RTL предложил организовать досрочные президентские выборы после составления бюджета на 2026 год. В конце августа Макрон вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
