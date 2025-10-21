Французские правые поддержали Саркози, отправленного в тюрьму

ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, отправившийся во вторник в парижскую тюрьму Санте, получил поддержку от ряда правых французских политиков, передает телеканал BFMTV.

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Как сообщал телеканал BFMTV, экс-президент начнет отбывать тюремный срок 21 октября в одиночной камере парижской тюрьмы Санте. Ранее автомобиль с Саркози прибыл в тюрьму, передавал корреспондент РИА Новости.

Балладюр, Фийон и Филипп, правые политики, возглавлявшие в разные годы правительство Франции , встретились с Саркози лично в разные дни, уточняет телеканал. Филиппу бывший глава государства дал несколько советов в преддверии президентских выборов 2027 года, в которых тот, как ожидается, примет участие, уточняет BFMTV.

Саркози также поддержали бывший министр экономики Франсуа Баруэн, нынешняя министр культуры Рашида Дати, а также вице-президент партии "Республиканцы" Франсуа-Ксавье Беллами, передает телеканал.

Помимо этого, Саркози также получил письмо со словами поддержки от Бернадетт и Клод Ширак, жены и дочери экс-президента Франции Жака Ширака , при котором Саркози занимал посты министра экономики и внутренних дел.

Ранее французские СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон негласно принял Саркози в Елисейском дворце и заверил своего предшественника в поддержке. Помимо этого, глава минюста Франции Жеральд Дарманен пообещал лично проверить условия содержания Саркози в тюрьме и добавил, что испытывает по его поводу "большую печаль".

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.