https://ria.ru/20250401/bardella-2008615804.html

Опрос: преемник Ле Пен лидирует по популярности у избирателей

Опрос: преемник Ле Пен лидирует по популярности у избирателей - РИА Новости, 01.04.2025

Опрос: преемник Ле Пен лидирует по популярности у избирателей

Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", занимает первое место по намерению избирателей отдать за него... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T12:39:00+03:00

2025-04-01T12:39:00+03:00

2025-04-01T12:49:00+03:00

в мире

париж

марин ле пен

эдуар филипп

жан-люк меланшон

европарламент

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Жордан Барделла, сменивший Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", занимает первое место по намерению избирателей отдать за него голоса на президентских выборах 2027 года, если в гонке не будет участвовать сама Ле Пен, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на результаты опроса исследовательской компания Toluna Harris Interactive. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения выбрана на пять лет с немедленным исполнением приговора. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. "На данном этапе Марин Ле Пен, которую суд приговорил к пяти годам невозможности избираться, не сможет участвовать в следующих президентских выборах. Жордан Барделла, которого прочат ей на смену, похоже, завоевывает симпатии избирателей... Нынешний председатель партии значительно опережает по намерениям отдать за него голоса в первом туре президентских выборов 2027 года", - сообщает радиостанция RTL. Отмечается, что в зависимости от того, будет ли представлять партию республиканцев глава республиканской фракции в парламенте Лоран Вокье или глава МВД Франции Бруно Ретайо, Барделла получает в первом туре 36% или 35% соответственно. Таким образом он опережает экс-премьера Эдуара Филиппа (25%) и основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона (13%). Опрос был проведен по репрезентативной выборке 31 марта среди 1162 французов старше 18 лет. Процент погрешности не приводится. Дело, по которому был вынесен приговор против Ле Пен, касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. Ле Пен заявила, что намерена обжаловать решение суда. При этом она усомнилась в том, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, отметив, что это, как правило, занимает "полтора-два года".

https://ria.ru/20250401/prigovor-2008604975.html

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в мире, париж, марин ле пен, эдуар филипп, жан-люк меланшон, европарламент, министерство внутренних дел франции, приговор марин ле пен