02:30 23.03.2026
СМИ: левые кандидаты лидируют на выборах в ряде крупных городов Франции
СМИ: левые кандидаты лидируют на выборах в ряде крупных городов Франции

BFMTV: левые кандидаты лидируют на выборах в ряде крупных городов Франции

ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Кандидаты от левых партий лидируют во втором туре муниципальных выборов во Франции в ряде крупных городов страны, включая Париж, Марсель и Лион, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее BFMTV передавал со ссылкой на данные exit poll, что Эммануэль Грегуар, кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, лидирует на выборах мэра Парижа.
"Муниципальные выборы: левый кандидат Грегори Дусе заявил о своей победе на выборах мэра Лиона… Кандидат-социалист на должность мэра Парижа Эммануэль Грегуар… значительно опережает кандидата от правых "Республиканцев" Рашиду Дати,… в Марселе (левый кандидат – ред.) Бенуа Пайан опережает (кандидата от правой партии "Национальное объединение" – ред.) Франка Ализьо", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой со ссылкой на данные exit poll социологической службы Elabe-Berger Levrault.
Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города страны, говорится в материале. Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует в этом городе с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысячи голосов. Олас в свою очередь не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты, напоминает BFMTV.
Кандидаты от различных левых политических сил лидируют также в таких крупных французских городах, как Нант, Страсбург, Монпелье и Лилль. Важнейшим успехом левой партии "Непокорившаяся Франция" стала победа ее кандидата на выборах мэра города Рубе на севере Франции, передает телеканал.
В то же время значительных успехов достигли кандидаты от правых политических сил. В частности, представителям правой партии "Республиканцы" и их союзникам удалось одержать верх на выборах мэров в Тулузе, Тулоне, Орлеане, Нарбонне, Лиможе, Труа и Реймсе. Главными успехами правой партии "Национальное объединение" на этих выборах стали победы в таких городах, как Оранж, Каркасон и Мантон, равно как и победа лидера союзной им политической силы "Союз правых за республику" Эрика Сьотти на выборах мэра Ниццы, уточняет BFMTV.
Главными успехами пропрезидентской центристской партии "Возрождение" стали победы поддержанных ею кандидатов в Бордо, Мюлузе, Анже, Невере и Пуатье, а также победа лидера союзной ей политической силы "Горизонты" и бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа на выборах мэра нормандского Гавра, сообщает телеканал.
В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж.
