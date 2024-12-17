https://ria.ru/20241217/makron-1989706885.html

Опрос показал отношение французов к Макрону

Опрос показал отношение французов к Макрону - РИА Новости, 17.12.2024

Опрос показал отношение французов к Макрону

Три четверти французов считают Макрона плохим президентом, а более половины ответили, что президент не должен иметь права баллотироваться более, чем на один... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:53

2024-12-17T14:53

2024-12-17T14:53

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мишель барнье

эдуар филипп

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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Три четверти французов считают Макрона плохим президентом, а более половины ответили, что президент не должен иметь права баллотироваться более, чем на один президентский срок, следует из исследования компании Odoxa для издания Depeche. Французы крайне обеспокоены политическим кризисом в стране и требуют проведения масштабных административных реформ: 56% считают, что необходим переход к Шестой республике. При этом более половины французов (52%) ответили, что президент не должен иметь права баллотироваться второй раз подряд. Согласно исследованию, 74% французов ответили "нет" на вопрос, считают ли они Макрона хорошим президентом. Среди сторонников правого "Национального объединения" 94% опрошенных неодобрительно относятся к действиям президента, так же считают 86% сторонников левой "Непокорившейся Франции". "Такой уровень непопулярности объясняется не только текущим политическим контекстом, который является одновременно запутанным и тревожным, но также во многом обусловлен личностью президента, которую очень широко отвергают французы", - говорится в исследовании. Отмечается, что даже сторонники центристов отдают предпочтение экс-премьерам Мишелю Барнье и Эдуару Филиппу. Филипп в рейтинге предпочтений французов среди политических фигур занимает первое место с 36% голосов, на втором месте – лидеры "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла (35%), бывших премьеров Габриэля Атталя и Мишеля Барнье поддерживают 32% и 30% соответственно. При этом нового премьера Франсуа Байру положительно оценивают лишь 24% респондентов. Исследование было проведено онлайн 11 и 12 декабря, в нем приняли участи 1005 человек, погрешность не указана.

https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html

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в мире, мишель барнье, эдуар филипп, габриэль атталь