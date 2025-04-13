https://ria.ru/20250413/bayru-2010966086.html
Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ
Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2025
Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ
Доля жителей Франции, недовольных премьер-министром Франсуа Байру, возросла в апреле до 67%, следует из опроса компании Ipsos для издания Tribune Dimanche. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:45:00+03:00
2025-04-13T08:45:00+03:00
2025-04-13T08:58:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доля жителей Франции, недовольных премьер-министром Франсуа Байру, возросла в апреле до 67%, следует из опроса компании Ipsos для издания Tribune Dimanche. "Среди опрошенных 67% высказали о нем отрицательное мнение, что на 3 пункта больше, чем в марте, и только 24% высказали положительное мнение", - пишет газета. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона также снизился, его деятельность не одобряют 70% французов, одобряют – 26%. Среди министров с самым высоким рейтингом – министр юстиции Жеральд Дарманен с 33% и глава МВД Брюно Ретайо с аналогичным значением, впрочем, первый в апреле потерял 3%, последний – 2%. Среди потенциальных кандидатов на пост президента страны на выборах 2027 года лидирует глава "Национального объединения" Жордан Барделла с 34%, второе занимает лидер парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен с 33%, третье - бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 31%. Опрос проводился с 9 по 10 апреля среди одной тысячи жителей Франции старше 18 лет, погрешность составляет 1,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009573426.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e13b998d12600e8d150b8a49c0b928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ
Ipsos: доля недовольных премьером Франции Байру в апреле возросла до 67%