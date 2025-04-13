https://ria.ru/20250413/bayru-2010966086.html

Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ

Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2025

Во Франции доля недовольных премьером достигла 67%, пишут СМИ

Доля жителей Франции, недовольных премьер-министром Франсуа Байру, возросла в апреле до 67%, следует из опроса компании Ipsos для издания Tribune Dimanche. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:45:00+03:00

2025-04-13T08:45:00+03:00

2025-04-13T08:58:00+03:00

в мире

франция

франсуа байру

эммануэль макрон

жеральд дарманен

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Доля жителей Франции, недовольных премьер-министром Франсуа Байру, возросла в апреле до 67%, следует из опроса компании Ipsos для издания Tribune Dimanche. "Среди опрошенных 67% высказали о нем отрицательное мнение, что на 3 пункта больше, чем в марте, и только 24% высказали положительное мнение", - пишет газета. Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона также снизился, его деятельность не одобряют 70% французов, одобряют – 26%. Среди министров с самым высоким рейтингом – министр юстиции Жеральд Дарманен с 33% и глава МВД Брюно Ретайо с аналогичным значением, впрочем, первый в апреле потерял 3%, последний – 2%. Среди потенциальных кандидатов на пост президента страны на выборах 2027 года лидирует глава "Национального объединения" Жордан Барделла с 34%, второе занимает лидер парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен с 33%, третье - бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 31%. Опрос проводился с 9 по 10 апреля среди одной тысячи жителей Франции старше 18 лет, погрешность составляет 1,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20250410/tsel-2010366973.html

https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009573426.html

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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, жеральд дарманен