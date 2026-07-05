Французский политик назвал ситуацию с госдолгом катастрофической

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию с госдолгом в стране катастрофической.

В конце июня госдолг Франции впервые превысил 3,5 триллиона евро.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и претендент на пост президента Эдуар Филипп охарактеризовал ситуацию с государственным долгом страны как катастрофическую, подчеркнув, что не поддерживает решение этой проблемы за счет будущих поколений.

В конце июня объем госдолга Франции снова достиг антирекордного уровня, впервые превысив отметку в 3,5 триллиона евро.

« "Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг - катастрофический", - заявил Филипп во время митинга, фрагменты которого были показаны телеканалом BFMTV.



Он отметил, что, по его мнению, ряд других политиков, включая Марин Ле Пен из партии "Национальное объединение", Жана-Люка Меланшона из движения "Непокорившаяся Франция", а также социалиста Оливье Фора, не считают ситуацию столь опасной. Они полагают, что государственный долг можно компенсировать за счет будущих расходов, в том числе в сферах образования и науки.