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Французский политик назвал ситуацию с госдолгом катастрофической - РИА Новости, 06.07.2026
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22:02 05.07.2026 (обновлено: 00:36 06.07.2026)
Французский политик назвал ситуацию с госдолгом катастрофической

Кандидат в президенты Франции Филипп назвал ситуацию с госдолгом катастрофой

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп
Экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию с госдолгом в стране катастрофической.
  • В конце июня госдолг Франции впервые превысил 3,5 триллиона евро.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции и претендент на пост президента Эдуар Филипп охарактеризовал ситуацию с государственным долгом страны как катастрофическую, подчеркнув, что не поддерживает решение этой проблемы за счет будущих поколений.
В конце июня объем госдолга Франции снова достиг антирекордного уровня, впервые превысив отметку в 3,5 триллиона евро.
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"Каждый раз, когда нужно выбирать, мы жертвуем будущим. Долг - катастрофический", - заявил Филипп во время митинга, фрагменты которого были показаны телеканалом BFMTV.

Он отметил, что, по его мнению, ряд других политиков, включая Марин Ле Пен из партии "Национальное объединение", Жана-Люка Меланшона из движения "Непокорившаяся Франция", а также социалиста Оливье Фора, не считают ситуацию столь опасной. Они полагают, что государственный долг можно компенсировать за счет будущих расходов, в том числе в сферах образования и науки.
Президентские выборы во Франции состоятся в два этапа — 18 апреля и 2 мая 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет принять участие в выборах, так как уже занимает эту должность второй срок подряд.
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