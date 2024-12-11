https://ria.ru/20241211/frantsiya-1988626651.html
Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос
Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2024
Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос
Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала рекордный результат в опросе о предпочтительном для французов... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:04
2024-12-11T16:04
2024-12-11T16:04
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марин ле пен
эдуар филипп
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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала рекордный результат в опросе о предпочтительном для французов кандидате в президенты на выборах в 2027 году, следует из опроса французского института общественного мнения (Ifop) для издания Figaro Magazine и радиостанции Sud Radio. Респондентов попросили ответить, за кого бы они проголосовали с наибольшей вероятностью, если бы в это воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. "Марин Ле Пен занимает лидирующую позицию и находится на уровне, который никогда ранее не отмечался", - говорится на сайте Ifop. По данным опроса, Ле Пен заручится поддержкой от 35 до 38% избирателей в зависимости от её противопоставления с другими политиками – экс-премьером Габриэлем Атталем (38%), экс-премьером Эдуаром Филиппом (36%) или бывшим президентом-социалистом Франсуа Олландом (35%). За Ле Пен следуют сами Филипп (24-26%) и Атталь (20%). Опрос проводился онлайн с 6 по 9 декабря, в нем приняли участие 1 101 человек, числящийся в избирательных списках. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 пункта.
https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html
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в мире, марин ле пен, эдуар филипп, габриэль атталь
В мире, Марин Ле Пен, Эдуар Филипп, Габриэль Атталь
Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос
Ifop: Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты Франции