https://ria.ru/20241211/frantsiya-1988626651.html

Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос

Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2024

Ле Пен стала самым предпочтительным кандидатом в президенты, показал опрос

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала рекордный результат в опросе о предпочтительном для французов... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:04

2024-12-11T16:04

2024-12-11T16:04

в мире

марин ле пен

эдуар филипп

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала рекордный результат в опросе о предпочтительном для французов кандидате в президенты на выборах в 2027 году, следует из опроса французского института общественного мнения (Ifop) для издания Figaro Magazine и радиостанции Sud Radio. Респондентов попросили ответить, за кого бы они проголосовали с наибольшей вероятностью, если бы в это воскресенье состоялся первый тур президентских выборов. "Марин Ле Пен занимает лидирующую позицию и находится на уровне, который никогда ранее не отмечался", - говорится на сайте Ifop. По данным опроса, Ле Пен заручится поддержкой от 35 до 38% избирателей в зависимости от её противопоставления с другими политиками – экс-премьером Габриэлем Атталем (38%), экс-премьером Эдуаром Филиппом (36%) или бывшим президентом-социалистом Франсуа Олландом (35%). За Ле Пен следуют сами Филипп (24-26%) и Атталь (20%). Опрос проводился онлайн с 6 по 9 декабря, в нем приняли участие 1 101 человек, числящийся в избирательных списках. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 пункта.

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html

https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html

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в мире, марин ле пен, эдуар филипп, габриэль атталь