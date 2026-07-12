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Экс-премьер Франции может составить конкуренцию Ле Пен, показал опрос - РИА Новости, 12.07.2026
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13:42 12.07.2026
Экс-премьер Франции может составить конкуренцию Ле Пен, показал опрос

Elabe: Филипп может составить конкуренцию Марин Ле Пен на президентских выборах

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭдуар Филипп
Эдуар Филипп - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Эдуар Филипп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп может составить главную конкуренцию Марин Ле Пен на президентских выборах.
  • Согласно опросу Elabe, во втором туре Марин Ле Пен может выиграть с небольшим преимуществом — 52% против 48%.
ПАРИЖ 12 июл – РИА Новости. Бывший премьер Франции Эдуар Филипп может составить на президентских выборах главную конкуренцию лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Elabe.
"Наименьший разрыв с Эдуаром Филиппом. Согласно этому же опросу, в случае второго тура выиграет Марин Ле Пен, но с небольшим преимуществом: 52% против 48%", - сообщает телеканал BFM со ссылкой на результаты опроса.
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Согласно исследованию, избиратели отдают предпочтение Ле Пен как в первом, так и во втором турах президентских выборов. Так, в первом туре она набирает между 34% и 35,5% голосов, что на 3 процентных пункта больше, чем в опросах от марта 2026 года, отмечает Elabe.
Филипп занимал пост главы правительства при президенте Франции Эммануэле Макроне с 2017 по 2020 год.
Опрос был проведен 9-10 июля по репрезентативной выборке среди 1503 совершеннолетних французов. Процент погрешности не уточняется.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая.
Апелляционный суд Парижа 7 июля смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. В результате она получила возможность баллотироваться. В тот же день Ле Пен подтвердила, что примет участие в президентской гонке.
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