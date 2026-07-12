Экс-премьер Франции может составить конкуренцию Ле Пен, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп может составить главную конкуренцию Марин Ле Пен на президентских выборах.

Согласно опросу Elabe, во втором туре Марин Ле Пен может выиграть с небольшим преимуществом — 52% против 48%.

ПАРИЖ 12 июл – РИА Новости. Бывший премьер Франции Эдуар Филипп может составить на президентских выборах главную конкуренцию лидеру парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Elabe.

"Наименьший разрыв с Эдуаром Филиппом . Согласно этому же опросу, в случае второго тура выиграет Марин Ле Пен , но с небольшим преимуществом: 52% против 48%", - сообщает телеканал BFM со ссылкой на результаты опроса.

Согласно исследованию, избиратели отдают предпочтение Ле Пен как в первом, так и во втором турах президентских выборов. Так, в первом туре она набирает между 34% и 35,5% голосов, что на 3 процентных пункта больше, чем в опросах от марта 2026 года, отмечает Elabe.

Филипп занимал пост главы правительства при президенте Франции Эммануэле Макроне с 2017 по 2020 год.

Опрос был проведен 9-10 июля по репрезентативной выборке среди 1503 совершеннолетних французов. Процент погрешности не уточняется.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая.