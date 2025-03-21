https://ria.ru/20250321/filipp-2006587389.html

Экс-премьеру Франции прислали письмо с патроном и угрозами

Экс-премьеру Франции прислали письмо с патроном и угрозами - РИА Новости, 21.03.2025

Экс-премьеру Франции прислали письмо с патроном и угрозами

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который намерен баллотироваться в президенты в 2027 году, подал жалобу после того, как получил письмо с патроном,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:54:00+03:00

2025-03-21T20:54:00+03:00

2025-03-21T20:54:00+03:00

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ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп, который намерен баллотироваться в президенты в 2027 году, подал жалобу после того, как получил письмо с патроном, содержащее угрозы в его адрес, информирует издание Ouest France. "В среду, 19 марта, сотрудники мэрии Гавра (мэром которого является Филипп - ред.) обнаружили боеприпас в конверте с письмом с угрозами, предназначенным для Эдуара Филиппа", - сказано в сообщении. Письмо передали в комиссариат полиции. Уточняется, что в конверте находилась гильза от патрона, а угрозы касались намерения Филиппа участвовать в предстоящих выборах. "Мэр Гавра и заявленный кандидат на следующих президентских выборах подал жалобу, как он делает каждый раз, когда получает письмо с угрозами", - сообщает издание со ссылкой на мэрию города. Было начато расследование по факту "угрозы смертью или опасным причинением имущественного ущерба в адрес избранного должностного лица". Дело было доверено Межведомственной службе судебной полиции. В марте 2023 года Филипп уже получил письмо с угрозами смертью и словами "Аллах Акбар". В письме также был белый порошок.

https://ria.ru/20240903/filipp-1970374863.html

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в мире, гавр, франция, эдуар филипп