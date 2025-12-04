Почти 70 процентов французов не доверяют Лекорню, показал опрос

Помимо этого, результаты опроса показали, что французы скорее поддерживают правые политические партии, чем левые. Самой популярной политической силой является "Национальное объединение" (39% респондентов заявили, что имеют о ней положительное мнение), а второй по популярности - партия "Республиканцы" (25%). Третье место с небольшим отставанием от "Республиканцев" досталось левой партии зеленых "Экологи" (25%). У двух правых партий "Реконкиста" и "Союз правых за республику", а также левой Социалистической партии рейтинг одобрения практически равен - 22% опрошенных.