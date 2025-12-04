Почти 70 процентов французов не доверяют Лекорню, показал опрос

Рейтинг@Mail.ru
16:01 04.12.2025 (обновлено: 16:02 04.12.2025)
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
марин ле пен
возрождение
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, марин ле пен, возрождение
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Возрождение
© AP Photo / Harry NakosСебастьен Лекорню
© AP Photo / Harry Nakos
Себастьен Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 дек - РИА Новости. Почти 70% граждан Франции испытывают недоверие по отношению к премьер-министру Себастьяну Лекорню, причем за месяц его рейтинг доверия упал на 5%, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса компании Verian для газеты Figaro.
По данным опроса, в настоящий момент главе французского кабмина не доверяют 68% участников опроса, в то время как доверяет лишь 21%. С момента проведения предыдущего подобного опроса количество доверяющих Лекорню упало на 5%, а число лиц, не доверяющих ему, возросло на 2%.
Обратную динамику показал президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно результатам опроса, главе французского государства теперь доверяют 14% респондентов, и этот показатель на 3% выше, чем по итогам предыдущего опроса. Несмотря на это большинство опрошенных (81%) Макрону все равно не доверяют, хотя их количество также уменьшилось на 3% с момента проведения прошлого опроса.
В случае Лекорню, как и в случае Макрона, наибольшее недоверие обоим деятелям высказали опрошенные сторонники правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, а наибольшее доверие - сторонники центристской партии "Возрождение", основанной нынешним главой государства и поддерживающей его курс.
Список политиков, которым французы выразили наибольшее доверие, практически не изменился. Возглавляет его лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла (43%), а за ним следует глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен (39%). В список также вошли бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп (29%), евродепутат и племянница Ле Пен Марион Марешаль (28%) и лидер правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо (27%). В десятке лидеров по доверию, как и в прошлый раз, оказался лишь один левый политик, а именно евродепутат Рафаэль Глюксман (21%).
Помимо этого, результаты опроса показали, что французы скорее поддерживают правые политические партии, чем левые. Самой популярной политической силой является "Национальное объединение" (39% респондентов заявили, что имеют о ней положительное мнение), а второй по популярности - партия "Республиканцы" (25%). Третье место с небольшим отставанием от "Республиканцев" досталось левой партии зеленых "Экологи" (25%). У двух правых партий "Реконкиста" и "Союз правых за республику", а также левой Социалистической партии рейтинг одобрения практически равен - 22% опрошенных.
Опрос проводился онлайн с 30 ноября по 2 декабря 2025 года среди 1000 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Погрешность составляет около 3,1 пункта.
В конце октября опрос Verian для Figaro показал, что рейтинг доверия граждан Франции к Макрону находился на самом низком уровне за последние полвека и составлял лишь 11% при рейтинге недоверия 84%. До этого в похожей ситуации оказывался бывший президент Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 годы. Ему в сентябре 2016 года доверяли 11% французов, в то время как 87% не доверяли, что на тот момент было самым низким показателем доверия граждан к главе государства с момента начала проведения подобных опросов в первой половине 1970-х годов.
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронМарин Ле ПенВозрождение
 
 
