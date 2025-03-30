https://ria.ru/20250330/pen-2008237367.html

Исследование показало, сколько французов готовы голосовать за Ле Пен

Исследование показало, сколько французов готовы голосовать за Ле Пен - РИА Новости, 30.03.2025

Исследование показало, сколько французов готовы голосовать за Ле Пен

От 34% до 37% французов при различных сценариях готовы голосовать в первом туре президентских выборов 2027 года за лидера фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:39:00+03:00

2025-03-30T14:39:00+03:00

2025-03-30T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. От 34% до 37% французов при различных сценариях готовы голосовать в первом туре президентских выборов 2027 года за лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, если той удастся выдвинуть свою кандидатуру, свидетельствуют результаты исследования французского института общественного мнения (Ifop) для газеты Journal du Dimanche. В исследовании были рассмотрены четыре сценария в зависимости от состава кандидатов в первом туре, и во всех Ле Пен оказывается первой со значительным отрывом. На втором месте в трех сценариях может расположиться бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 20%-25% голосов. Если вместо его кандидатуры рассматривается кандидатура другого экс-премьера Габриэля Атталя, тот может получить 20% голосов, также расположившись на втором месте. Третьим во всех сценариях идет лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон с 12%-13% голосов, свидетельствуют результаты исследования. Газета не указывает дат проведения исследования и числа его участников. Ле Пен и ее соратников во Франции обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Решение суда должно быть вынесено 31 марта. Марин Ле Пен, являвшуюся евродепутатом в 2004-2017 годах и занимавшую должность президента партии в 2011-2021 годах, обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается более чем в 4,5 миллиона евро. Прокуратура потребовала наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле с немедленным применением приговора. В отношении Ле Пен эта мера запрошена на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, два из которых не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер "Национального объединения" во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию "Национальное объединение" как юридическое лицо - штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003424914.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, франция, марин ле пен, эдуар филипп, габриэль атталь, европарламент