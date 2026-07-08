Ле Пен лидирует в опросах о президентских выборах 2027 года во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов 2027 года в Франции.

Согласно опросу, в первом туре она наберет от 34% до 36% голосов в зависимости от состава участников гонки.

Во втором туре лидер фракции "Национального объединения" также сохраняет преимущество над потенциальными соперниками.

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов 2027 года, набирая до 36% голосов в первом туре и сохраняя преимущество над потенциальными соперниками во втором, следует из результатов исследования компании Toluna Harris Interactive, проведенного для телеканала Лидер фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов 2027 года, набирая до 36% голосов в первом туре и сохраняя преимущество над потенциальными соперниками во втором, следует из результатов исследования компании Toluna Harris Interactive, проведенного для телеканала M6 и радиостанции RTL

Согласно опросу, в первом туре президентских выборов Ле Пен наберет от 34% до 36% голосов в зависимости от состава участников гонки. Если свои кандидатуры выдвинут собирающиеся баллотироваться бывшие премьер-министры Франции разных лет Эдуар Филипп и Габриэль Атталь, Ле Пен может рассчитывать на 35% голосов, тогда как лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон получит 16%.

По сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в конце мая, поддержка Ле Пен выросла на два–четыре процентных пункта.

В сценарии, при котором Атталь снимает кандидатуру в пользу Филиппа, последний получает 20% голосов, Меланшон — 16%, а Ле Пен — 34%.

Во втором туре лидер фракции "Национального объединения" также сохраняет преимущество над потенциальными соперниками. В паре с Эдуаром Филиппом она набирает 51% против 49%, а в случае противостояния с Габриэлем Атталем — 55% против 45%.

Наиболее уверенную победу опрос прогнозирует Ле Пен в случае выхода во второй тур против Меланшона: 67% против 33%.

Исследование проводилось онлайн 7–8 июля. В опросе приняли участие 1837 зарегистрированных избирателей.

Во вторник апелляционный суд Парижа смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.