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Ле Пен лидирует в опросах о президентских выборах 2027 года во Франции - РИА Новости, 08.07.2026
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23:16 08.07.2026
Ле Пен лидирует в опросах о президентских выборах 2027 года во Франции

Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения о выборах 2027 года во Франции

© REUTERS / Tom NicholsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов 2027 года в Франции.
  • Согласно опросу, в первом туре она наберет от 34% до 36% голосов в зависимости от состава участников гонки.
  • Во втором туре лидер фракции "Национального объединения" также сохраняет преимущество над потенциальными соперниками.
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов 2027 года, набирая до 36% голосов в первом туре и сохраняя преимущество над потенциальными соперниками во втором, следует из результатов исследования компании Toluna Harris Interactive, проведенного для телеканала M6 и радиостанции RTL.
Согласно опросу, в первом туре президентских выборов Ле Пен наберет от 34% до 36% голосов в зависимости от состава участников гонки. Если свои кандидатуры выдвинут собирающиеся баллотироваться бывшие премьер-министры Франции разных лет Эдуар Филипп и Габриэль Атталь, Ле Пен может рассчитывать на 35% голосов, тогда как лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон получит 16%.
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4 мая, 11:51
По сравнению с предыдущим исследованием, опубликованным в конце мая, поддержка Ле Пен выросла на два–четыре процентных пункта.
В сценарии, при котором Атталь снимает кандидатуру в пользу Филиппа, последний получает 20% голосов, Меланшон — 16%, а Ле Пен — 34%.
Во втором туре лидер фракции "Национального объединения" также сохраняет преимущество над потенциальными соперниками. В паре с Эдуаром Филиппом она набирает 51% против 49%, а в случае противостояния с Габриэлем Атталем — 55% против 45%.
Наиболее уверенную победу опрос прогнозирует Ле Пен в случае выхода во второй тур против Меланшона: 67% против 33%.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Ле Пен сможет начать предвыборную кампанию без электронного браслета
Вчера, 09:59
Исследование проводилось онлайн 7–8 июля. В опросе приняли участие 1837 зарегистрированных избирателей.
Во вторник апелляционный суд Парижа смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
После этого Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Она добавила, что очень скоро начнет предвыборную кампанию вместе с главой партии Жорданом Барделла.
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СМИ сообщили дату президентских выборов во Франции
30 июня, 22:23
 
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