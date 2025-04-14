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Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ

Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ

Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, приговоренная судом к невозможности избираться во власть на 5 лет, в сентябре РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:28:00+03:00

2025-04-14T23:28:00+03:00

2025-04-14T23:28:00+03:00

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, приговоренная судом к невозможности избираться во власть на 5 лет, в сентябре 2026 года поддержит кандидатуру лидера партии Жордана Барделла для президентских выборов 2027 года, если апелляционный суд подтвердит ее приговор, сообщает радиостанция Franceinfo. "Марин Ле Пен планирует уступить президентские выборы Жордану Барделла уже в сентябре 2026 года, если апелляция оставит в силе ее приговор о невозможности избираться в органы власти", - сообщило СМИ со ссылкой на нескольких членов окружения президента фракции "Национального объединения" в Нацсобрании. Ранее апелляционный суд сообщил, что планирует вынести решение по жалобам Ле Пен летом 2026 года. После оглашения приговора 31 марта Марин Ле Пен отказывалась обсуждать план на случай невозможности участвовать в президентских выборах. В сентябре 2026 года состоится съезд для обновления состава партии. Как указал казначей партии, эта дата была назначена полтора месяца назад, еще до осуждения Марин Ле Пен. Если апелляция оставит приговор в силе, конгресс также официально утвердит кандидатуру Барделла на президентских выборах 2027 года. В случае повторного приговора Ле Пен намерена обратиться в кассационный суд, но не будет дожидаться его решения, указывает радиостанция. Согласно опросам о намерении голосовать в первом туре президентских выборов, Барделла лидирует. Голоса за него готовы отдать 34% респондентов. Он опережает саму Ле Пен (33%) и бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа (31%). Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

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