Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/vybory-2011261260.html
Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ
Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ
Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, приговоренная судом к невозможности избираться во власть на 5 лет, в сентябре РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:28:00+03:00
2025-04-14T23:28:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
эдуар филипп
парламент франции
европарламент
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8dca34af96cf499a19ff4e766460ed00.jpg
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, приговоренная судом к невозможности избираться во власть на 5 лет, в сентябре 2026 года поддержит кандидатуру лидера партии Жордана Барделла для президентских выборов 2027 года, если апелляционный суд подтвердит ее приговор, сообщает радиостанция Franceinfo. "Марин Ле Пен планирует уступить президентские выборы Жордану Барделла уже в сентябре 2026 года, если апелляция оставит в силе ее приговор о невозможности избираться в органы власти", - сообщило СМИ со ссылкой на нескольких членов окружения президента фракции "Национального объединения" в Нацсобрании. Ранее апелляционный суд сообщил, что планирует вынести решение по жалобам Ле Пен летом 2026 года. После оглашения приговора 31 марта Марин Ле Пен отказывалась обсуждать план на случай невозможности участвовать в президентских выборах. В сентябре 2026 года состоится съезд для обновления состава партии. Как указал казначей партии, эта дата была назначена полтора месяца назад, еще до осуждения Марин Ле Пен. Если апелляция оставит приговор в силе, конгресс также официально утвердит кандидатуру Барделла на президентских выборах 2027 года. В случае повторного приговора Ле Пен намерена обратиться в кассационный суд, но не будет дожидаться его решения, указывает радиостанция. Согласно опросам о намерении голосовать в первом туре президентских выборов, Барделла лидирует. Голоса за него готовы отдать 34% респондентов. Он опережает саму Ле Пен (33%) и бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа (31%). Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
https://ria.ru/20250406/tramp-2009562835.html
https://ria.ru/20250330/pen-2008237367.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e55b76a52187fcb6aa5d8ad734799e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, марин ле пен, эдуар филипп, парламент франции, европарламент, франция
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Эдуар Филипп, Парламент Франции, Европарламент, Франция
Ле Пен поддержит кандидатуру Барделла на выборах во Франции, пишут СМИ

Ле Пен в сентябре поддержит Барделла на выборах президента Франции

© AP Photo / Lewis Joly Марин Ле Пен
 Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, приговоренная судом к невозможности избираться во власть на 5 лет, в сентябре 2026 года поддержит кандидатуру лидера партии Жордана Барделла для президентских выборов 2027 года, если апелляционный суд подтвердит ее приговор, сообщает радиостанция Franceinfo.
«
"Марин Ле Пен планирует уступить президентские выборы Жордану Барделла уже в сентябре 2026 года, если апелляция оставит в силе ее приговор о невозможности избираться в органы власти", - сообщило СМИ со ссылкой на нескольких членов окружения президента фракции "Национального объединения" в Нацсобрании.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному
2 декабря 2024, 08:00
Ранее апелляционный суд сообщил, что планирует вынести решение по жалобам Ле Пен летом 2026 года.
После оглашения приговора 31 марта Марин Ле Пен отказывалась обсуждать план на случай невозможности участвовать в президентских выборах.
В сентябре 2026 года состоится съезд для обновления состава партии. Как указал казначей партии, эта дата была назначена полтора месяца назад, еще до осуждения Марин Ле Пен. Если апелляция оставит приговор в силе, конгресс также официально утвердит кандидатуру Барделла на президентских выборах 2027 года.
В случае повторного приговора Ле Пен намерена обратиться в кассационный суд, но не будет дожидаться его решения, указывает радиостанция.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции
6 апреля, 08:00
Согласно опросам о намерении голосовать в первом туре президентских выборов, Барделла лидирует. Голоса за него готовы отдать 34% респондентов. Он опережает саму Ле Пен (33%) и бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа (31%).
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Исследование показало, сколько французов готовы голосовать за Ле Пен
30 марта, 14:39
 
В миреПарижМарин Ле ПенЭдуар ФилиппПарламент ФранцииЕвропарламентФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала