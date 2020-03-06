ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах

2020
6 марта в шахте "Воркутинская" в Коми произошел выброс метана. Погибли два человека. Всего в шахте находилось 106 горняков, все остававшиеся в шахте были выведены на поверхность.
2019
24 ноября в уклонном блоке нефтешахты "Яреганефть" в Коми произошел пожар. К утру 25 ноября возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли два человека.
22 октября на руднике "Таймырский" Заполярного филиала (ЗФ, Красноярский край) "Норникеля" на горизонте минус 1345 метров были найдены трое работников без признаков жизни. Расследование показало, что основной причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ – нахождение работников в недействующей непроветриваемой тупиковой горной выработке, где содержание кислорода в атмосфере составило менее 20%.
10 октября на шахте "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник" в Хакасии на глубине 170 метров при разработке произошло частичное обрушение породы. В забое находилось 44 человека, все поднялись самостоятельно. В результате ЧП пострадал мужчина 1983 года рождения, который был доставлен в больницу.
25 сентября на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области на горизонте 1175 метров при очистке скважин произошло обрушение породы. Погиб 39-летний проходчик.
6 сентября утром на шахте "Комсомольская". При производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух рабочих придавило вагонеткой. Впоследствии один из шахтеров скончался.
3 сентября на "Шахте Сибирская" в Кузбассе погиб 41-летний горнорабочий. Проходчик находился в горной выработке рядом с комбайном, неожиданно его затянуло в механизм.
30 августа в шахте рудника "Урупский" в Карачаево-Черкесии на глубине около 600 метров обрушилась горная порода. Пострадал один человек.
11 августа на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Один рабочий погиб под завалами.
10 августа в руднике "Удачный" в Якутии вечером на горизонте минус 465 метров во время ремонтных работ погрузочно-доставочной машины 41-летний электрослесарь, получив удар одной из транспортных лент, упал с самосвала. В результате падения с высоты двух-четырех метров мужчина получил множественные переломы костей таза, и впоследствии скончался в больнице.
17 июля на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе обрушилась горная порода в вентиляционном штреке. В момент ЧП в шахте находились 66 человек. Один горняк погиб.
15 июня на шахте им. С.Д. Тихова в Кузбассе проходчик погиб при перемонтировании бурового станка. Главной причиной смерти горняка стал обрыв ключа в конвейерном штреке от перетяжки буровых штанг.
4 июня около 12.00 (8.00 мск) в лаве шахты "Распадская" в Кузбассе на глубине 320 метров обрушилось три квадратных метра кровли. В результате смертельные травмы получил горнорабочий очистного забоя.
2 мая на одном из горнодобывающих предприятий в Бурятии двое рабочих погибли при падении в восходящий канал в шахте. По данным СК, инцидент произошел в Окинском районе. Погибли двое проходчиков в возрасте 30 и 35 лет.
12 февраля на шахте "Талдинское-Кыргайское" в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло обрушение горной массы. В этот момент на аварийном участке находились три человека: один подземный рабочий погиб, второй получил травму ноги, еще один рабочий не пострадал.
8 февраля на шахте им. С.Д. Тихова в Кемеровской области произошел выброс угля с повышенным газовыделением. На момент происшествия в шахте находились 149 человек, 145 рабочих вышли на поверхность, четыре горянка были заблокированы. Трое из них были освобождены из-под завала, один рабочий погиб.
25 января в Забайкалье в одном из штреков шахты АО "Новоширокинский рудник" двое рабочих шахты погибли от отравления угарным газом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников