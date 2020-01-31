Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)

Голосованию предшествовали пятичасовые дебаты. Во вступительном слове премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон попросил парламентариев проголосовать против проведения референдума, подчеркнув, что сейчас для него не самое лучшее время, так как Европа переживает кризис.