Биография Максима Топилина

© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин

В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.

С 1988 года по 1991 год – младший научный сотрудник, аспирант отдела НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.

С 1991 года по 1994 год был старшим научным сотрудником, заведующим сектором НИИ труда.

С 1994 года по 1996 год – специалист-эксперт, консультант отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения аппарата правительства РФ.

С 1996 года по 1997 год занимал должность консультанта отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения аппарата правительства РФ.

С 1997 года по 2001 год Топилин работал начальником отдела в департаменте социального развития аппарата правительства РФ.

С 2001 года по 2004 год – заместитель министра труда и социального развития РФ.

С 2004 года по 2008 год – руководитель Федеральной службы по труду и занятости.

C 2008 года по 2012 год был заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ.

21 мая 2012 года указом президента РФ Максим Топилин был назначен министром труда и социальной защиты РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

23 января 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).

Декларированный доход за 2018 год – 6,9 миллиона рублей.