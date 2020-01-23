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Биография Максима Топилина
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РИА Новости

Биография Максима Топилина

10:31 23.01.2020
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© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защитыМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
Максим Анатольевич Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве.
В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.
С 1988 года по 1991 год – младший научный сотрудник, аспирант отдела НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.
С 1991 года по 1994 год был старшим научным сотрудником, заведующим сектором НИИ труда.
С 1994 года по 1996 год – специалист-эксперт, консультант отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения аппарата правительства РФ.
С 1996 года по 1997 год занимал должность консультанта отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения аппарата правительства РФ.
С 1997 года по 2001 год Топилин работал начальником отдела в департаменте социального развития аппарата правительства РФ.
С 2001 года по 2004 год – заместитель министра труда и социального развития РФ.
С 2004 года по 2008 год – руководитель Федеральной службы по труду и занятости.
C 2008 года по 2012 год был заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Максим Топилин был назначен министром труда и социальной защиты РФ.
18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации.
15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
23 января 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).
Декларированный доход за 2018 год – 6,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Отставки и назначения - НовостиМаксим ТопилинСправки
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