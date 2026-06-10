Путин подписал закон для повышения привлекательности СЭЗ в новых регионах

Кроме того, закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ. В целях упрощения и ускорения процедуры предоставления статуса такого участника исключается необходимость участия в ней коллегиального органа, образованного правительством. Также участникам СЭЗ предоставляется возможность сохранить свой статус при реорганизации в форме преобразования.