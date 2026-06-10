Путин подписал закон для повышения привлекательности СЭЗ в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности свободной экономической зоны в новых регионах России.
- Закон сокращает минимальный объем капитальных вложений, которые участник СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях обязан осуществить в первый год реализации инвестиционного проекта, с 30 % до 10 %.
- Закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ и упрощает процедуру предоставления статуса участника.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон сокращает до 10% с 30% минимальный объем капитальных вложений, которые участник СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях обязан осуществить в первый год реализации инвестиционного проекта.
Это позволит инвесторам переносить часть инвестиционной нагрузки на более поздний срок в пределах трехлетнего периода, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кроме того, закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ. В целях упрощения и ускорения процедуры предоставления статуса такого участника исключается необходимость участия в ней коллегиального органа, образованного правительством. Также участникам СЭЗ предоставляется возможность сохранить свой статус при реорганизации в форме преобразования.
Эти изменения будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых участниками СЭЗ, расширению их возможностей по привлечению проектного финансирования и повышению экономической эффективности реализации таких проектов, отмечается в сопроводительных документах.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.
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28 декабря 2025, 15:02