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Путин подписал закон для повышения привлекательности СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 10.06.2026
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17:17 10.06.2026
Путин подписал закон для повышения привлекательности СЭЗ в новых регионах

Путин подписал закон для повышения привлекательности СЭЗ в новых регионах России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности свободной экономической зоны в новых регионах России.
  • Закон сокращает минимальный объем капитальных вложений, которые участник СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях обязан осуществить в первый год реализации инвестиционного проекта, с 30 % до 10 %.
  • Закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ и упрощает процедуру предоставления статуса участника.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон сокращает до 10% с 30% минимальный объем капитальных вложений, которые участник СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях обязан осуществить в первый год реализации инвестиционного проекта.
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Это позволит инвесторам переносить часть инвестиционной нагрузки на более поздний срок в пределах трехлетнего периода, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Кроме того, закон закрепляет положения о неизменности условий деятельности участника СЭЗ. В целях упрощения и ускорения процедуры предоставления статуса такого участника исключается необходимость участия в ней коллегиального органа, образованного правительством. Также участникам СЭЗ предоставляется возможность сохранить свой статус при реорганизации в форме преобразования.
Эти изменения будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых участниками СЭЗ, расширению их возможностей по привлечению проектного финансирования и повышению экономической эффективности реализации таких проектов, отмечается в сопроводительных документах.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.
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