Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 18.12.2025 (обновлено: 14:45 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/gd-2062928548.html
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:41:00+03:00
2025-12-18T14:45:00+03:00
госдума рф
россия
максим топилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251218/gd-2062925149.html
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062923512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, максим топилин
Госдума РФ, Россия, Максим Топилин
Госдума приняла закон, позволяющий установить самозапрет на азартные игры

Госдума приняла закон об установлении самозапрета на азартные игры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
Закон имеет важное значение как для людей, страдающих игровой зависимостью, так и для их близких, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Новые правила помогут снизить риск возникновения зависимости, давая людям возможность взять под контроль свои азартные привычки, написал депутат в своем Telegram-канале.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации в русских офшорах
14:30
Закон с сентября следующего года предоставляет гражданам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести.
Причем срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. В заявлении также должны быть указаны реквизиты банковского счета гражданина для перечисления ему денежных средств, которые он поставил при заключении пари на события, которые еще не наступили, или выиграл, но не получил, до введения самозапрета.
Гражданин исключается из перечня "отказников" по истечении указанного им самим срока, либо на основании заявления об исключении из перечня - но подать его можно не ранее чем через год после включения в перечень. Заявления о включении в перечень и об исключении из него можно будет подать через МФЦ или портал госуслуг.
Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.
Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения; заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше; направлять им рекламу, связанную с азартными играми. Заключение соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр, если хоть один из них включен в перечень "отказников", также не допускается.
Организаторы азартных игр будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в таких играх. Положение должно размещаться в доступном для посетителей игорных заведений месте, а также на официальном сайте организатора.
Платформа MAX - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ГД приняла закон о подтверждении возраста для покупки алкоголя через MAX
14:23
 
Госдума РФРоссияМаксим Топилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала