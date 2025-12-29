Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон с сентября следующего года предоставляет россиянам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести.

Причем срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. В заявлении также должны быть указаны реквизиты банковского счета гражданина для перечисления ему денежных средств, которые он поставил при заключении пари на события, которые еще не наступили, или выиграл, но не получил, до введения самозапрета.

Гражданин исключается из перечня "отказников" по истечении указанного им самим срока, либо на основании заявления об исключении из перечня - но подать его можно не ранее чем через год после включения в перечень. Заявления о включении в перечень и об исключении из него можно будет подать через МФЦ или портал госуслуг.

Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.

Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения; заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше; направлять им рекламу, связанную с азартными играми. Заключение соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр, если хоть один из них включен в перечень "отказников", также не допускается.

Организаторы азартных игр будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в таких играх. Положение должно размещаться в доступном для посетителей игорных заведений месте, а также на официальном сайте организатора.