Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. Строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается.

При этом на землях винодельческих хозяйств можно возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия".

Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр.

Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее 5 гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить.

Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров.

Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены.

Как пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин , требования к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов.