Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/turizm-2065350089.html
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:37:00+03:00
2025-12-29T11:37:00+03:00
россия
владимир путин
максим топилин
госдума рф
туризм
виноделие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/86/1530658654_0:138:3077:1869_1920x0_80_0_0_ef2c1ddc43a9d566ed3b009011b2c912.jpg
https://ria.ru/20251229/gostevye-2065317443.html
https://ria.ru/20250714/novorossijsk-2029113040.html
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153065/86/1530658654_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_c3976333161ad9369d62f8b87571922f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, максим топилин, госдума рф, туризм, виноделие
Россия, Владимир Путин, Максим Топилин, Госдума РФ, Туризм, Виноделие
Путин подписал закон о гостиницах на сельхозземлях виноделов

В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиноградники винодельческого хозяйства в Севастополе
Виноградники винодельческого хозяйства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виноградники винодельческого хозяйства в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. Строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается.
Гостевой дом в Плесе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о расширении эксперимента по гостевым домам
Вчера, 10:45
При этом на землях винодельческих хозяйств можно возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия".
Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр.
Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее 5 гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить.
Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров.
Дегустационные столики на винодельной Мысхако в деревне Федоровка, в районе Новороссийска - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Тринадцать виноделен принимают туристов в Новороссийске
14 июля, 20:49
Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены.
Как пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, требования к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Россия нашла "новую нефть"
10 ноября 2024, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМаксим ТопилинГосдума РФТуризмВиноделие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала