Путин вручил государственные награды депутатам Госдумы восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды депутатам Государственной Думы восьмого созыва.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, орден II степени — председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов, орден III степени — несколько депутатов, включая Александра Бабакова и Валерия Гартунга.

Также были вручены ордена Александра Невского, Почета и Дружбы другим депутатам Госдумы.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил государственные награды депутатам Государственной Думы восьмого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в понедельник после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва провел встречу с депутатами и вручил им госнаграды.

Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени первому заместителю председателя Госдумы Александру Жукову, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени - председателю комитета ГД по контролю Олегу Морозову, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - заместителю председателя Госдумы Александру Бабакову, председателю комитета по защите конкуренции Валерию Гартунгу, главе комитета по аграрным вопросам Владимиру Кашину, главе комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву, заместителю председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиру Шаманову.

Кроме того, президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени председателю комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Кобылкину, первому зампреду комитета по обороне Андрею Красову.

Орденом Александра Невского награждены первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, заместитель председателя ГД Петр Толстой, депутат Адальби Шхагошев, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Глава государства также вручил орден Почета главе комитета по просвещению Ирине Белых, председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву, председателю комитета ГД по культуре Ольге Казаковой, заместителю председателя Государственной Думы Анне Кузнецовой, председателю комиссии ГД по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктору Пинскому, председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, председателю комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову.