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Путин подписал закон о попечительском совете УК ИЦ "Сколково" - РИА Новости, 26.07.2026
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17:43 26.07.2026
Путин подписал закон о попечительском совете УК ИЦ "Сколково"

Путин подписал закон о формировании совета попечителей УК центра "Сколково"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет его полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании инновационного центра «Сколково».
  • Действующий состав совета сохранится до момента формирования нового состава в соответствии с новым порядком.
  • Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и позволит повысить уровень надзора за деятельностью управляющей компании ИЦ «Сколково».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава России Владимир Путин подписал закон, наделяющий президента полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) "Сколково", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторы инициативы указывали, что учитывая статус попечительского совета данной УК, определяющего ключевые направления деятельности одного из ведущих инновационных центров страны, представляется целесообразным формирование состава указанного совета осуществлять по решению президента.
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При этом предусматривается сохранение действующего состава данного совета до момента его формирования в соответствии с новым порядком.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Его реализация позволит повысить уровень надзора за деятельностью управляющей компании ИЦ "Сколково" и контроля за осуществлением участниками данного проекта исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, указал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
С 2010 года управляющей компанией ИЦ "Сколково" является некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда.
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Закон закрепляет использование данной организационно-правовой формы для управлявшей компании в законе "Об инновационном центре "Сколково".
Общественно полезные фонды - это унитарные некоммерческие организации, не имеющие членства, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующие благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Причем извлечение прибыли не может быть установлено в качестве основной цели их деятельности.
Попечительские советы осуществляют надзор за деятельностью таких фондов; принятием другими органами фондов решений и обеспечением их исполнения; использованием средств фондов; соблюдением фондами законодательства РФ.
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