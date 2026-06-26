Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными азартными играми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми.
- Новый закон сокращает срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов с пяти до двух рабочих дней.
- Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов, на которых незаконно организуются и проводятся азартные игры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
29 декабря 2025, 11:17
После получения заявления ФНС в течение пяти рабочих дней должна его рассмотреть и принять решение о включении соответствующих страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, либо оформить отказ в принятии такого решения с указанием причин. О любом своем решении ФНС должна уведомить единый регулятор азартных игр.
Новый закон сокращает с пяти до двух рабочих дней срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
Сокращение этого срока, согласно пояснительной записке, повысит эффективность государственного контроля, позволив более оперативно блокировать подобные сайты.
Ожидается, что этот шаг будет способствовать более эффективной борьбе с теневым сектором игорного бизнеса, укрепляя доверие к регулируемым государством платформам и повышая общий уровень безопасности цифрового пространства, ранее пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр
20 ноября 2025, 04:18