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Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными азартными играми - РИА Новости, 26.06.2026
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18:53 26.06.2026
Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными азартными играми

Путин подписал закон о блокировке сайтов, на которых проводятся азартные игры

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми.
  • Новый закон сокращает срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов с пяти до двух рабочих дней.
  • Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов, на которых незаконно организуются и проводятся азартные игры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас в случае обнаружения доменных имен, сайтов и сетевых адресов с признаками нарушения запрета деятельности по организации и проведению азартных игр единый регулятор азартных игр обязан проинформировать об этом Федеральную налоговую службу (ФНС) России, направив соответствующее заявление.
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После получения заявления ФНС в течение пяти рабочих дней должна его рассмотреть и принять решение о включении соответствующих страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, либо оформить отказ в принятии такого решения с указанием причин. О любом своем решении ФНС должна уведомить единый регулятор азартных игр.
Новый закон сокращает с пяти до двух рабочих дней срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.
Сокращение этого срока, согласно пояснительной записке, повысит эффективность государственного контроля, позволив более оперативно блокировать подобные сайты.
Ожидается, что этот шаг будет способствовать более эффективной борьбе с теневым сектором игорного бизнеса, укрепляя доверие к регулируемым государством платформам и повышая общий уровень безопасности цифрового пространства, ранее пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
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