Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными азартными играми

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми.

Новый закон сокращает срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов с пяти до двух рабочих дней.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов, на которых незаконно организуются и проводятся азартные игры. Соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов, на которых незаконно организуются и проводятся азартные игры. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сейчас в случае обнаружения доменных имен, сайтов и сетевых адресов с признаками нарушения запрета деятельности по организации и проведению азартных игр единый регулятор азартных игр обязан проинформировать об этом Федеральную налоговую службу ( ФНС России , направив соответствующее заявление.

После получения заявления ФНС в течение пяти рабочих дней должна его рассмотреть и принять решение о включении соответствующих страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, либо оформить отказ в принятии такого решения с указанием причин. О любом своем решении ФНС должна уведомить единый регулятор азартных игр.

Новый закон сокращает с пяти до двух рабочих дней срок принятия решения ФНС о включении или невключении таких страниц в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Сокращение этого срока, согласно пояснительной записке, повысит эффективность государственного контроля, позволив более оперативно блокировать подобные сайты.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать более эффективной борьбе с теневым сектором игорного бизнеса, укрепляя доверие к регулируемым государством платформам и повышая общий уровень безопасности цифрового пространства, ранее пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.