Володин оценил отношение Китая к памятникам советским воинам
Володин назвал отношение Китая к памятникам советским воинам примером для Европы
Читать ria.ru в
ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. Почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на земле", - сказал Володин во вторник, посещая мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в китайском Чанчуне.
Он считает, что "отреставрированный мемориал, возведенный 80 лет назад, является примером многим европейским государствам, которые считают себя более просвещенными и способными нести какие-то ценности".
Огромные потери понес Китай - 35 миллионов жизней, напомнил Володин.
"Мы чтим память о подвиге китайского народа так же, как вы чтите память о подвиге советского народа", - добавил председатель Госдумы.
Володин и члены делегации во вторник возложили венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям. Они почтили минутой молчания память захороненных у мемориала советских военнослужащих Забайкальского фронта, погибших в боях в районе города в августе-сентябре 1945 года.
Месяц назад были завершены ремонтно-реставрационные работы на мемориале, самые масштабные за все время существования монумента: обновлен макет самолета, облицовка памятника, ступеней, колонн. Построен удобный подземный переход от станции метро к парку. Официальная делегация Госдумы во главе с Володиным была первой, кто посетил обновленный мемориал.
В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, зампреды Думы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.
Памятник представляет собой пятиступенчатый обелиск высотой 27,5 метра, увенчанный макетом пикирующего бомбардировщика. На нем увековечены фамилии 23 погибших военнослужащих. С 1932 по 1945 года Чанчунь был оккупирован Японией и являлся столицей марионеточного государства Маньчжоу-го.
Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится в КНР с официальным визитом. Ранее в Пекине состоялись встречи Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.