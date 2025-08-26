https://ria.ru/20250826/volodin-2037669954.html

Володин оценил отношение Китая к памятникам советским воинам

Володин оценил отношение Китая к памятникам советским воинам - РИА Новости, 26.08.2025

Володин оценил отношение Китая к памятникам советским воинам

Почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером... РИА Новости, 26.08.2025

ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. Почтительное отношение в Китае к мемориалам и памятникам советским воинам, участвовавшим в освобождении страны от японских милитаристов, может служить примером для многих европейским государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на земле", - сказал Володин во вторник, посещая мемориал советским летчикам-освободителям на Народной площади в китайском Чанчуне. Он считает, что "отреставрированный мемориал, возведенный 80 лет назад, является примером многим европейским государствам, которые считают себя более просвещенными и способными нести какие-то ценности". Володин отметил, что в борьбе с фашизмом, с милитаристской Японией погибли 27 миллионов советских граждан, памятники и могилы находятся во многих странах, но именно "пример Китая показывает, как нужно бережно относиться к памяти о нашей общей истории, к праху победителей, к их могилам". Огромные потери понес Китай - 35 миллионов жизней, напомнил Володин. "Мы чтим память о подвиге китайского народа так же, как вы чтите память о подвиге советского народа", - добавил председатель Госдумы. Володин и члены делегации во вторник возложили венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям. Они почтили минутой молчания память захороненных у мемориала советских военнослужащих Забайкальского фронта, погибших в боях в районе города в августе-сентябре 1945 года. Месяц назад были завершены ремонтно-реставрационные работы на мемориале, самые масштабные за все время существования монумента: обновлен макет самолета, облицовка памятника, ступеней, колонн. Построен удобный подземный переход от станции метро к парку. Официальная делегация Госдумы во главе с Володиным была первой, кто посетил обновленный мемориал. В составе делегации - первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, зампреды Думы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин. Памятник представляет собой пятиступенчатый обелиск высотой 27,5 метра, увенчанный макетом пикирующего бомбардировщика. На нем увековечены фамилии 23 погибших военнослужащих. С 1932 по 1945 года Чанчунь был оккупирован Японией и являлся столицей марионеточного государства Маньчжоу-го. Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится в КНР с официальным визитом. Ранее в Пекине состоялись встречи Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.

