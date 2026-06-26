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Путин подписал закон о внедрении экспериментальных правовых режимов - РИА Новости, 26.06.2026
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19:01 26.06.2026

Путин подписал закон о внедрении экспериментальных правовых режимов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций.
  • Закон исключает требование об обязательном наличии правового барьера для установления ЭПР и увеличивает максимальный срок их действия с трех до пяти лет.
  • Предлагаемые изменения создают благоприятную среду для технологического прогресса и способствуют формированию единого правового поля для внедрения инноваций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий внедрение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций и продлевающий максимальный срок их действия до пяти лет.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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В частности, закон исключает требование об обязательном наличии правового барьера для установления ЭПР. Тем самым устраняется одно из ключевых препятствий для внедрения передовых технологий, в частности, искусственного интеллекта, в областях, где нормативное регулирование еще не сформировано, ранее пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Прежние правила позволяли внедрять ЭПР лишь в тех отраслях, где есть общее регулирование, создающее препятствия для инноваций (так называемый правовой барьер). Как пояснял Топилин, это существенно сужает горизонты применения искусственного интеллекта: тестирование и апробация ИИ-технологий возможны исключительно в узкоспециализированных областях, где уже существует устоявшееся нормативное регулирование.
По словам депутата, устранение правового барьера позволит провести апробацию таких направлений, как эксплуатация беспилотной наземной техники в аэропортах и обработка промышленных данных в условиях, максимально приближенных к реальным, но с четко определенными правилами регулирования.
Закон также увеличивает с трех до пяти лет максимальный срок действия ЭПР в сфере цифровых и технологических инноваций. Это логичный шаг, который позволит более глубоко протестировать внедряемые технологии, оценить их эффективность и безопасность, а также проработать необходимые изменения в законодательство, заявлял Топилин.
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Пятилетний горизонт, по его словам, позволит не только собрать исчерпывающие данные для формирования полноценной нормативно-правовой базы, но и снизить административную нагрузку, связанную с необходимостью многократного продления ЭПР.
Кроме того, закон вводит возможность прекращения статуса субъекта ЭПР на основании его обращения.
В целом предлагаемые изменения создают благоприятную среду для технологического прогресса, снимают необоснованные ограничения и способствуют формированию единого правового поля для внедрения инноваций, которые уже в ближайшем будущем могут кардинально изменить облик таких отраслей, как транспорт и промышленное производство, пояснял Топилин.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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