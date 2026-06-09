Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов на своей территории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов.
- Он может быть введен в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
Поправку приняли в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей будет действовать до 1 марта 2032-го.
Регионы, установившие запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — разместить перечень субъектов на сайте.
Как пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, цель поправки — реализация поручения президента в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что эта норма вводится в качестве эксперимента, по его итогам оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут действовать ограничения, сохранится общее регулирование.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
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