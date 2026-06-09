Госдума разрешила регионам запрещать продажу вейпов на своей территории

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов.

Он может быть введен в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

Поправку приняли в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Запрет на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей будет действовать до 1 марта 2032-го.

Регионы, установившие запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство — разместить перечень субъектов на сайте.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что эта норма вводится в качестве эксперимента, по его итогам оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут действовать ограничения, сохранится общее регулирование.