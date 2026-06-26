Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года.

Запрет может быть введен регионами на период до 1 марта 2032 года.

Регионы должны будут проинформировать Росалкогольтабакконтроль о введении запрета.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Поправка закон предоставляет всем субъектам РФ право с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок действия такого запрета должен быть ограничен данным периодом.

Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство - разместить перечень таких субъектов РФ на своем сайте.

Поправка в закон принята в целях реализации поручения президента РФ в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пояснял в мае председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Причем такое право предоставляется не только Нижегородской области, но и всем регионам РФ.

Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, эта норма вводится в качестве эксперимента, по итогам которого будет оцениваться эффективность такого запрета. В регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование, уточняли в аппарате.