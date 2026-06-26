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Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов - РИА Новости, 26.06.2026
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16:34 26.06.2026 (обновлено: 16:55 26.06.2026)
Путин подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов

Путин подписал закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, предоставляющий регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года.
  • Запрет может быть введен регионами на период до 1 марта 2032 года.
  • Регионы должны будут проинформировать Росалкогольтабакконтроль о введении запрета.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправка закон предоставляет всем субъектам РФ право с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок действия такого запрета должен быть ограничен данным периодом.
Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство - разместить перечень таких субъектов РФ на своем сайте.
Поправка в закон принята в целях реализации поручения президента РФ в ответ на обращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пояснял в мае председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Причем такое право предоставляется не только Нижегородской области, но и всем регионам РФ.
Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, эта норма вводится в качестве эксперимента, по итогам которого будет оцениваться эффективность такого запрета. В регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование, уточняли в аппарате.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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