Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий строить в России гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях, которыми владеют винодельческие хозяйства.

Документ разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. При этом строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается.

А возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы, можно будет лишь на землях винодельческих хозяйств, – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия".

Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма станет возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр.

Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее пяти гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить.

Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров.

Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены.

"Требования, предъявляемые к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования", - заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин . Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов, подчеркнул он.