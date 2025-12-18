Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062913282.html
Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов
Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий строить в России гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях, которыми владеют винодельческие РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:56:00+03:00
2025-12-18T13:56:00+03:00
строительство
россия
максим топилин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009336304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ca77a9442cb4df4f6dade69e219e961.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062418247.html
https://ria.ru/20251121/roskachestvo-2056489927.html
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009336304_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_992672fc46ebcb3424a6edcaa160a75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, россия, максим топилин, госдума рф, общество
Строительство, Россия, Максим Топилин, Госдума РФ, Общество
Госдума разрешила строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

Госдума разрешила строительство гостиниц на сельхозземлях виноделов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство в Крыму
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Винодельческое хозяйство в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий строить в России гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях, которыми владеют винодельческие хозяйства.
Документ разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. При этом строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума приняла закон об особенностях формирования туристского продукта
16 декабря, 16:14
А возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы, можно будет лишь на землях винодельческих хозяйств, – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия".
Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма станет возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр.
Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее пяти гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
21 ноября, 06:05
Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров.
Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены.
"Требования, предъявляемые к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования", - заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов, подчеркнул он.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
9 декабря, 06:32
 
СтроительствоРоссияМаксим ТопилинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала