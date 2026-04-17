Дронов рассказал Топилину о крупных инвестпроектах Новгородской области - РИА Новости, 17.04.2026
22:23 17.04.2026 (обновлено: 22:25 17.04.2026)
Дронов рассказал Топилину о крупных инвестпроектах Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину о 12 крупных инвестиционных проектах Новгородской области на семь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в пятницу в Великом Новгороде работали представители комитета Госдумы по экономической политике. Регион стал площадкой для проведения круглого стола на тему "Технопарки как инструмент роста промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности и коммерциализации полученных научно-технических результатов". Перед его началом Дронов и Топилин обсудили социально-экономическое развитие региона.
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новгородская область за 5 лет воплотит 40 туристических проектов
27 февраля, 15:35
"Дронов... рассказал, что... в 2025 году завершена реализация 12 инвестиционных проектов на семь миллиардов рублей. Создано почти 800 новых рабочих мест. Наиболее значимыми проектами стали: производство умных телевизоров Sber ООО "Гигафабрика", бумаги и картона типа крафт-лайнер Боровичской картонно-бумажной фабрикой, строительство корпуса "Граф Муравьев" на курорте "Старая Русса", - говорится в сообщении.
По словам Дронова, до конца года планируется завершить реализацию еще 18 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 46 миллиардов рублей. В 2025 году отмечен рост предпринимателей и самозанятых, что говорит об эффективности оказываемых мер поддержки. У предпринимателей очень востребован технопарк "Трансвит", созданный за счет федеральной субсидии. В этом году начнется строительство его нового корпуса.
Развивается и ОЭЗ "Новгородская": здесь 15 компаний-резидентов, восемь из которых запустили свое производство. Подготовкой кадров занимается Новгородский университет. Вуз входит во все федеральные программы и проекты Минобрнауки России. Один из них – создание университетского кампуса на четыре тысячи мест.
"По поручению президента реализуем приоритетный региональный проект – "Город-университет". По большому счету, это целая экосистема, максимально интегрированная и в городскую среду, и в экономику региона", – приводит пресс-служба слова Дронова.
В свою очередь Топилин отметил успехи Новгородской области и большие перспективы.
"Мы всегда очень плотно сотрудничали с Новгородской областью... Комитет очень плотно занимается вопросами ОЭЗ, технопарков в связке с развитием технологических компаний. Основное направление нашей работы – все, что связано с развитием современных технологий, созданием законодательного каркаса для различных стартапов и для того, чтобы они выходили на рынки сбыта", – приводит пресс-служба слова Топилина.
Дронов поблагодарил Топилина и его коллег за поддержку региона.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Александр Дронов обсудили социально-экономическое развитие региона - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Инвестпроекты на 46 млрд руб будут реализованы в Новгородской области
27 февраля, 15:31
 
