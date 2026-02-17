https://ria.ru/20260217/novak-2075041347.html
Новак провел совещание по повышению производительности труда
Новак провел совещание по повышению производительности труда - РИА Новости, 17.02.2026
Новак провел совещание по повышению производительности труда
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по повышению производительности труда, рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:29:00+03:00
2026-02-17T18:29:00+03:00
2026-02-17T18:30:00+03:00
россия
александр новак
максим решетников
максим топилин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074980508.html
https://ria.ru/20260217/bank-2074913706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, максим решетников, максим топилин, госдума рф, экономика
Россия, Александр Новак, Максим Решетников, Максим Топилин, Госдума РФ, Экономика
Новак провел совещание по повышению производительности труда
Новак провел совещание по повышению производительности труда в некоторых сферах
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по повышению производительности труда, рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта, а также здравоохранения, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак
провёл совещание по повышению производительности труда с участием министра экономического развития Максима Решетникова
, председателя Комитета Госдумы
по экономической политике Максима Топилина
, представителей федеральных и региональных властей, общественных объединений. Рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта, а также здравоохранения", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что в рамках совещания отраслевые министерства и ведомства представили программы по повышению производительности труда на период до 2030 года, направленные на внедрение современных технологий, применение новых управленческих подходов, повышение организационной культуры, стандартизацию процессов, внедрение платформенных цифровых и коробочных решений, а также лучших практик, показавших свою эффективность.
"Чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, важно проводить комплексную оценку всех ключевых направлений, а также ставить более амбициозные цели роста производительности труда. Такой подход позволит своевременно принимать эффективные управленческие решения в каждой сфере", - отметил Новак.