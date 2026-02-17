Рейтинг@Mail.ru
18:29 17.02.2026 (обновлено: 18:30 17.02.2026)
Новак провел совещание по повышению производительности труда
Новак провел совещание по повышению производительности труда
россия, александр новак, максим решетников, максим топилин, госдума рф, экономика
Россия, Александр Новак, Максим Решетников, Максим Топилин, Госдума РФ, Экономика
Новак провел совещание по повышению производительности труда

Новак провел совещание по повышению производительности труда в некоторых сферах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по повышению производительности труда, рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта, а также здравоохранения, сообщило правительство РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по повышению производительности труда с участием министра экономического развития Максима Решетникова, председателя Комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, представителей федеральных и региональных властей, общественных объединений. Рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта, а также здравоохранения", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
Вчера, 15:45
Уточняется, что в рамках совещания отраслевые министерства и ведомства представили программы по повышению производительности труда на период до 2030 года, направленные на внедрение современных технологий, применение новых управленческих подходов, повышение организационной культуры, стандартизацию процессов, внедрение платформенных цифровых и коробочных решений, а также лучших практик, показавших свою эффективность.
"Чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, важно проводить комплексную оценку всех ключевых направлений, а также ставить более амбициозные цели роста производительности труда. Такой подход позволит своевременно принимать эффективные управленческие решения в каждой сфере", - отметил Новак.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Заботкин рассказал, когда Центробанк вернется к нейтральной ДКП
Вчера, 11:44
 
РоссияАлександр НовакМаксим РешетниковМаксим ТопилинГосдума РФЭкономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
