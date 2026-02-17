МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по повышению производительности труда, рассматривались сферы сельского и лесного хозяйства, экологии и спорта, а также здравоохранения, сообщило правительство РФ.

Уточняется, что в рамках совещания отраслевые министерства и ведомства представили программы по повышению производительности труда на период до 2030 года, направленные на внедрение современных технологий, применение новых управленческих подходов, повышение организационной культуры, стандартизацию процессов, внедрение платформенных цифровых и коробочных решений, а также лучших практик, показавших свою эффективность.