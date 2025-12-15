Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
17:48 15.12.2025
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий... РИА Новости, 15.12.2025
экономика, россия, владимир путин, максим топилин, госдума рф
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год.
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
17:30
Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов.
На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
Эти изменения позволят смягчить негативные последствия санкций, а продление механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Путин подписал закон об контроле за финансовыми операциями экстремистов
17:45
 
