Биография Максима Дунаевского

Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Его отцом был известный советский композитор Исаак Дунаевский (1900-1955), матерью – артистка балета Театра оперетты Зоя Пашкова (1922-1991). Брак родителей официально зарегистрирован не был.
В 1965 году Максим Дунаевский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, в 1970 году – Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции. В разные годы его педагогами были известные советские композиторы Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников, Альфред Шнитке, Андрей Эшпай.
В 1964-1969 годах в студенческие годы Максим Дунаевский был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ "Наш дом".
В 1969-1974 годах он работал дирижером оркестра Театра имени Е. Вахтангова.
С 1974 года по 1975 год был главным дирижером Московского мюзик-холла.
В 1977 году совместно с Марком Айзиковичем основал ансамбль "Фестиваль".
В 1981-1985 годах Дунаевский был художественным руководителем и главным дирижером Государственного эстрадного оркестра РСФСР.
В конце 1980-х годов был музыкальным руководителем Театра-студии музыкальной драмы под управлением Юрия Шерлинга.
Дунаевский писал академическую музыку – концерт для оркестра, кантата для хора а cappella "Старые корабли", камерно-инструментальные ансамбли; сонаты, циклы романсов, хоры.
Известность Дунаевскому как композитору принесли мюзиклы "Тили-тили-тесто..." (1968), "Емелино счастье" (1975), "Три мушкетера" (1977), "Дети капитана Гранта" (1987).
Большую популярность он получил, благодаря фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), музыку к которому написал. Впоследствии Максим Дунаевский создал музыку к продолжению фильма – "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или сокровища кардинала Мазарини" (2008).
Дунаевский – композитор таких фильмов, как "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Карнавал" (1981), "Зеленый фургон" (1983), "Мэри Поппинс, до свиданья!" (1983), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990), мультфильмам "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980), "Кошкин дом" (1982) и др.
В 1992-1999 годах Дунаевский жил в США, работал в Голливуде.
Композитора написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.
Всего он создал музыку к 70 кинопроектам, а также к 20 спектаклям.
В 2010 году был поставлен его мюзикл "Любовь и шпионаж".
В 2013 году вышел его мюзикл "Алые паруса", который был поставлен в почти 20 городах России.
В 2019 году состоялась премьера его обновленной версии в Культурном центре "Москвич".
Дунаевский был ведущим программы об оперетте "С легким жанром!" на телеканале "Культура" (2005), членом жюри ряда музыкальных конкурсов.
С 2015 года Максим Дунаевский занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии и является председателем художественного совета организации.
Он является академиком Российской национальной киноакадемии "Ника", входит в Гильдию композиторов кино Союза кинематографистов.
Почетный президент фестиваля классической музыки "Лето. Музыка. Музей".
В 2006 году Максиму Дунаевскому было присвоено звание Народный артист РФ. В 2019 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность он был награжден орденом Почета.
Имеет благодарность президента РФ (1996).
Удостоен почетной награды Московской области – знака Преподобного Сергия Радонежского (2017). Имеет орден Петра Великого I степени (2005).
Композитор женат седьмым браком на Марине Рождественской. Его четвертой женой была актриса Наталья Андрейченко. У Максима Дунаевского четверо детей.
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