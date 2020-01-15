Биография Максима Дунаевского

В 1964-1969 годах в студенческие годы Максим Дунаевский был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ "Наш дом".

В 1969-1974 годах он работал дирижером оркестра Театра имени Е. Вахтангова.

В 1977 году совместно с Марком Айзиковичем основал ансамбль "Фестиваль".

В 1981-1985 годах Дунаевский был художественным руководителем и главным дирижером Государственного эстрадного оркестра РСФСР.

В конце 1980-х годов был музыкальным руководителем Театра-студии музыкальной драмы под управлением Юрия Шерлинга.

Дунаевский писал академическую музыку – концерт для оркестра, кантата для хора а cappella "Старые корабли", камерно-инструментальные ансамбли; сонаты, циклы романсов, хоры.

Известность Дунаевскому как композитору принесли мюзиклы "Тили-тили-тесто..." (1968), "Емелино счастье" (1975), "Три мушкетера" (1977), "Дети капитана Гранта" ( 1987 ).

Большую популярность он получил, благодаря фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), музыку к которому написал. Впоследствии Максим Дунаевский создал музыку к продолжению фильма – "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или сокровища кардинала Мазарини" (2008).

Дунаевский – композитор таких фильмов, как "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Карнавал" (1981), "Зеленый фургон" (1983), "Мэри Поппинс, до свиданья!" (1983), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990), мультфильмам "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980), "Кошкин дом" ( 1982 ) и др.

В 1992-1999 годах Дунаевский жил в США, работал в Голливуде.

Композитора написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.

В 2010 году был поставлен его мюзикл "Любовь и шпионаж".

В 2019 году состоялась премьера его обновленной версии в Культурном центре "Москвич".

Дунаевский был ведущим программы об оперетте "С легким жанром!" на телеканале "Культура" (2005), членом жюри ряда музыкальных конкурсов.

С 2015 года Максим Дунаевский занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии и является председателем художественного совета организации.

Имеет благодарность президента РФ ( 1996 ).

Удостоен почетной награды Московской области – знака Преподобного Сергия Радонежского (2017). Имеет орден Петра Великого I степени (2005).

Композитор женат седьмым браком на Марине Рождественской. Его четвертой женой была актриса Наталья Андрейченко. У Максима Дунаевского четверо детей.