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Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году
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РИА Новости

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году

12:59 10.12.2019
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© REUTERS / Lukas KabonПолицейские у здания больницы в городе Острава
Полицейские у здания больницы в городе Острава
© REUTERS / Lukas Kabon
10 декабря мужчина открыл огонь в одной из палат больницы города Острава на северо-востоке Чехии. В результате стрельбы погибли четыре человека, двое были тяжело ранены и скончались во время операций.
Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
В ночь на 18 ноября в марсельском районе Сент-Март (Франция) нападавшие открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, собравшихся перед гастрономом. Был убит один человек, еще пятеро присутствовавших в возрасте от 20 до 25 лет получили ранения и были госпитализированы. Также в больницу в состоянии сильного шока была доставлена мать одного из пострадавших.
1 ноября неизвестный открыл стрельбу по людям в баре Terminus во французском Марселе, шесть человек пострадали. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, сделал несколько выстрелов и скрылся.
28 октября мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией.
25 октября возле супермаркета в Харькове (Украина) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один ранен. Еще один участник стрельбы, когда увидел преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб.
9 октября в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему это не удалось.
2 октября в баварском городе Абенсберг (Германия) двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшие скрылись.
18 сентября в Москве в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй получил ранения.
6 сентября в Киеве (Украина) неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе. В результате два человека были госпитализировали с огнестрельными ранениями. По данным полиции, между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.
23 августа неизвестные устроили стрельбу в районе Риберсборг в Мальмё на юге Швеции. В этом районе находится городской пляж, место популярно среди туристов. Жертвой преступников стала 31-летняя женщина. Во время происшествия рядом с ней были муж и маленький ребенок. Три человека были госпитализированы. Как сообщало издание Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции, нападение могло быть направлено против отца ребенка, известного в криминальном мире Швеции и Дании. По информации издания, ранее он отбывал наказание в тюрьме.
21 августа в Ульяновске в офисе коммерческой организации мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек. По данным следствия, житель Ульяновска пришел в офис фирмы, где ранее работала его жена, между ним и сотрудниками организации завязался конфликт. Как отмечает следствие, работник соседнего предприятия сделал замечание зачинщику перепалки, после чего тот начал стрелять в потерпевшего из охотничьего карабина. Подозреваемый, по информации СУСК, скрылся с места преступления, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
10 августа в коммуне Берум близ Осло (Норвегия) произошла стрельба в мечети, один человек получил ранения. Стрелявший был арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети было найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта.
28 июля в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, один получил ранения. Сообщалось, что инцидент произошел возле заправочной станции. Среди погибших одна женщина, она скончалась от полученных ранений.
19 апреля в городе Лондондерри в Северной Ирландии произошла перестрелка. Неизвестные открыли стрельбу и "бросали самодельные бомбы" в районе Крегган. Погиб один человек.
6 апреля в городе Рунгстед в Дании произошла перестрелка, участниками которой стали четырнадцать человек в возрасте 20-32 лет. Погиб один человек.
18 марта в городе Утрехте в Нидерландах произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. В результате инцидента четыре человека погибли и четыре пострадали. По подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку.
9 марта в Домодедовском районе Подмосковья в одном из кафе владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. В результате пять человек были госпитализированы – трое с огнестрельными ранениями, двое – с травмами головы.
30 января днем в городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина 70 лет открыл огонь по прохожим. Перестав стрелять, он заперся в доме, в котором проживал. В результате стрельбы ранения получили пять человек, один из которых позже скончался. После проведения спецоперации стрелок был обнаружен мертвым.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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