В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице

В результате стрельбы погибли шесть человек.
"Жертвами стрельбы стали пациенты, сидевшие в зале ожидания в больнице. К счастью, их было немного. <...> Но есть и еще раненые. Я отменил всю программу на сегодня, нахожусь в контакте с главами МВД и Минздрава. И направляюсь в Остраву. Пока не вижу доводов для созыва Совета безопасности республики", — заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.
© Фото : Policie ČRФото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Посольство России в Чехии пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв россияне.
9 октября, 15:39Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году