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В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
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РИА Новости

В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице

10:57 10.12.2019 (обновлено: 12:31 10.12.2019)
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© Фото : Полиция ЧехииПолицейские у здания больницы в городе Острава
Полицейские у здания больницы в городе Острава
© Фото : Полиция Чехии
ПРАГА, 10 дек — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в одной из больниц города Острава на северо-востоке Чехии, сообщил первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
В результате стрельбы погибли шесть человек.

"Жертвами стрельбы стали пациенты, сидевшие в зале ожидания в больнице. К счастью, их было немного. <...> Но есть и еще раненые. Я отменил всю программу на сегодня, нахожусь в контакте с главами МВД и Минздрава. И направляюсь в Остраву. Пока не вижу доводов для созыва Совета безопасности республики", — заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Полиция разыскивает мужчину ростом около 180 сантиметров, одетого в красную куртку. Район вокруг больницы оцепили.
© Фото : Policie ČRФото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
© Фото : Policie ČR
Фото подозреваемого, опубликованное полицией Чехии в связи с расследованием стрельбы в больнице
Посольство России в Чехии пока не располагает информацией о том, есть ли среди жертв россияне.
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Стрельба в чешской больницеОстраваЧехияВ мире
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