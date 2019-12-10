В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице

"Жертвами стрельбы стали пациенты, сидевшие в зале ожидания в больнице. К счастью, их было немного. <...> Но есть и еще раненые. Я отменил всю программу на сегодня, нахожусь в контакте с главами МВД и Минздрава. И направляюсь в Остраву. Пока не вижу доводов для созыва Совета безопасности республики", — заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.