Крупные ЧП в российских учебных заведениях с 2014 года

Одна из учениц, испугавшись, попыталась выпрыгнуть из окна. Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали, а затем госпитализировали. В результате ЧП пострадали четыре человека — трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.