У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Число погибших при стрельбе в Керченском политехническом колледже выросло до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Еще несколько десятков находятся в больницах", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 37 госпитализированных.

Организатором атаки оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу из ружья, а также взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения. Позже он покончил жизнь самоубийством, его тело нашли в библиотеке.

По словам источника РИА Новости, Росляков получил разрешение на ружье легально и официально — он собрал все документы и прошел все проверки. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, подросток не был агрессивен и получал стипендию.

Уголовное дело, первоначально возбужденное про статье о теракте, переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим пожелал поправиться как можно быстрее. С соболезнованиями также выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

В Крыму объявят трехдневный траур.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>