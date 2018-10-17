МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Число погибших при стрельбе в Керченском политехническом колледже выросло до 19 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 37 госпитализированных.
Организатором атаки оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков. Он открыл стрельбу из ружья, а также взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения. Позже он покончил жизнь самоубийством, его тело нашли в библиотеке.
По словам источника РИА Новости, Росляков получил разрешение на ружье легально и официально — он собрал все документы и прошел все проверки. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, подросток не был агрессивен и получал стипендию.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим пожелал поправиться как можно быстрее. С соболезнованиями также выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
В Крыму объявят трехдневный траур.
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