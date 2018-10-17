Нападение на керченский колледж. Онлайн-репортаж

"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", — рассказала студентка колледжа Виктория.

Девушка вместе с одногруппниками находилась во втором здании учебного заведения, и во время перемены они переходили из корпуса в корпус. В этот момент прогремел взрыв. Учащиеся техникума выбежали на улицу и бросились врассыпную.

"Мы начали перелазить через забор. Мы увидели несколько раненых девочек, при нас подстрелили мальчика. Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор. Часть студентов перелезла через забор, часть зашла в заброшенное здание, повыбивали там стекла, вылезли через окна и убежали", — добавила девушка.