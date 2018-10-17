Нападение на керченский колледж. Онлайн-репортаж

- 16:48
Следствие не исключает, что нападавший в Керчи действовал не один
"Предпринимаются меры по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва", - говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
- 16:43
Шестнадцать раненных при стрельбе в Керчи остаются в тяжелом состоянии
- 16:38
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- 16:33
Матвиенко призвала не искать врагов в связи со взрывом в Керчи
"Сейчас прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов", - заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что пострадавшим и их семьям оказывается необходимая помощь, расследование преступления и его мотивов начато. "Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженное наказание", - цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.
- 16:25
Глава Крыма сообщил подробности о нападении в Керчи
- 16:22
В Госдуме предложили объявить национальный траур после трагедии в Керчи.
- 16:08
- 16:05
- 15:58
Учащаяся керченского колледжа рассказала о первых минутах после взрыва
"Мы вышли на улицу, и через пару минут начались взрывы. Сначала первый этаж, потом второй этаж. Все начали кричать, и мы услышали перестрелку. Звуки приближались, начали стрелять по студентам. Мы всей толпой начали бежать в здание, но там сработала пожарная сигнализация", — рассказала студентка колледжа Виктория.
Девушка вместе с одногруппниками находилась во втором здании учебного заведения, и во время перемены они переходили из корпуса в корпус. В этот момент прогремел взрыв. Учащиеся техникума выбежали на улицу и бросились врассыпную.
"Мы начали перелазить через забор. Мы увидели несколько раненых девочек, при нас подстрелили мальчика. Он сам не смог идти, не мог наступить на ногу. Его перенесли через забор. Часть студентов перелезла через забор, часть зашла в заброшенное здание, повыбивали там стекла, вылезли через окна и убежали", — добавила девушка.
- 15:53
Переговоры Путина и ас-Сиси отменили из-за трагедии в Керчи
Путин отменил часть запланированных переговоров с президентом Египта, а выступление перед прессой начал с соболезнований пострадавшим в трагедии в Керчи: когда правоохранители разберутся в мотивах, общественность будет проинформирована pic.twitter.com/XC892mA1dQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 октября 2018 г.
- 15:49
- 15:44
Названо имя нападавшего в керченском колледже
Как сообщили в СК, стрельбу открыл 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков.
- 15:38
СК переквалифицировал дело об инциденте в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом
"Исходя из картины преступления следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по статье 205 УК РФ, переквалифицировано на часть вторую статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", — сообщили в Следственном комитете.
- 15:33
- 15:31
Первоначальный осмотр погибших в колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений, сообщили в Следственном комитете.
- 15:29
Установлена личность исполнителя теракта
Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, исполнителем теракта стал студент четвертого курса колледжа. Мотивы преступника выясняются.
- 15:23
Открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.
- 15:19
- 15:17
В Керчи произошел теракт политехническом колледже
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 18 человек, еще 50 пострадали. Большинство из них - подростки. Следствие рассматривает произошедшее как теракт.
Взрыв прогремел в столовой, устройство было начинено металлическими предметами.Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте работают медицики, спасатели и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб для предотвращения возможных повторных взрывов.
О случившемся доложили Владимиру Путину. Глава государства поручил перевезти пострадавших в ведуще медицинские центры страны. В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов. В городе объявлен трехдневный траур.
Нападение на керченский колледж. Онлайн-репортаж
- 16:48
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- 16:25
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