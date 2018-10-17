Число госпитализированных после взрыва в Керчи возросло до 52

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число госпитализированных в керченские городские больницы после взрыва в колледже возросло до 52 человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Керчи.

"Госпитализированы 52 человека, официальный список, предварительные данные, в керченские городские больницы", — сказал собеседник агентства.

По данным НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Представитель экстренных служб региона сообщил о 19 погибших. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.

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