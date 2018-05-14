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Происшествия

ЧП в колледже можно было предотвратить, заявил глава Новосибирской области

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Стрельба в новосибирском колледже (15)
07:5014.05.2018
16350
© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкЗдание колледжа в Новосибирской области, где произошла стрельба. 10 мая 2018Здание колледжа в Новосибирской области, где произошла стрельба. 10 мая 2018
© РИА Новости / СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 14 мая — РИА Новости. Педагоги общеобразовательной школы и колледжа в Барабинске могли и должны были заметить произошедшие изменения в поведении подростка, который открыл огонь из ружья, но не обратили на них достаточного внимания, считает врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Омбудсмен о стрельбе в новосибирском колледже: власти пора действовать
По данным СК, утром 10 мая 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника. После этого он покончил с собой. Раненный в плечо подросток и двое его товарищей, выпрыгнувших в окно, попали в больницу. Заведено дело по статье УК РФ "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным прокуратуры, причиной поведения подростка могла стать конфликтная ситуация между учащимися колледжа.

"Не буду раскрывать первые результаты следственных действий, но могу точно констатировать, что была возможность со стороны педагогов — в первую очередь, общеобразовательной школы и, во вторую, колледжа — заметить изменения в поведении ребенка. Они произошли, но, к сожалению, на них не обратили достаточного внимания", — сказал врио губернатора региона Андрей Травников на еженедельном оперативном совещании в облправительстве.

В свою очередь, и.о. министра образования региона Сергей Федорчук сообщил, что есть формальные вопросы к работе школы и колледжа, так как документов о передаче ребенка (стрелявшего в колледже 17-летнего подростка) на обучение из школы в колледж министерство до сих пор не получило.

Здание колледжа в Новосибирской области, где произошла стрельба. Архивное фото
© РИА Новости / СК РФ
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Раненый студент новосибирского колледжа рассказал об отношениях со стрелком
Травников отметил, что, не оценивая конкретных действий сотрудников колледжа и сотрудников частного охранного предприятия по возможному предотвращению ситуации, также можно констатировать, что "в образовательных учреждениях региона приняты не все меры безопасности". Этот вопрос будет рассматриваться на заседании антитеррористической комиссии региона в мае.

Как сообщалось ранее, один из подростков, которому уже исполнилось 18 лет, после выстрела его 17-летнего однокурсника получил огнестрельное ранение плеча. Видя стреляющего, трое подростков выпрыгнули из окна второго этажа. Один из них не пострадал, другой получил перелом голеностопных суставов обеих ног, третий — перелом стопы. В областном правительстве в понедельник сообщили, что раненый подросток продолжает лечиться в больнице в Новосибирске, а еще двое пострадавших уже выписаны из больницы в Барабинске.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей
Бывший губернатор Новосибирской области Юрченко, которого приговорили к трем годам условно, тоже мог бы не воровать. Однако воровал. Чиновники-сослуживцы, окружающие Юрченко, могли бы заметить воровство и предотвратить, а не заметили. Так что советы от новосибирских чиновников выглядят неуместно.
08:18
14.05.2018
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