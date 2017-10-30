Суд в Волгограде отпустил школьника, причастного к гибели одноклассника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Школьник 15-ти лет, признавшийся в причастности к гибели своего одноклассника на территории волгоградской школы, отпущен из-под стражи, меру пресечения пока ему избирать не будут, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Ранее сообщалось, что подростку продлили срок задержания до 72 часов.

"В данный момент несовершеннолетний отпущен домой, меру пресечения пока ему избирать не будут в силу его возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления (неумышленный характер деяния). Дальше за ним будут смотреть", — пояснила Куницкая.

По данным областного СК, на прошлой неделе в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение, что в туалете одной из средних школ скончался ученик восьмого класса. Следователи установили, что на теле 14-летнего школьника есть ножевое ранение в области сердца, нож со следами крови найден на улице у здания школы.

Позднее, как отмечает СК, одноклассник погибшего мальчика признался в причастности к его гибели. По утверждению школьника, все произошло случайно: на перемене он показывал друзьям нож, когда оружие оказалось в руках потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате мальчик получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

Ранее в аппарате регионального омбудсмена РИА Новости заявляли, что ситуацию считают несчастным случаем: "Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание".