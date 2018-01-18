Пермская школа возобновила работу после поножовщины

ПЕРМЬ, 18 янв — РИА Новости. Пермская школа №127, в которой в понедельник при поножовщине пострадали 15 человек, возобновила работу, передает корреспондент РИА Новости.

Занятия в школе начались в 08:00 по местному времени (06:00 мск). Доступ на территорию открыт, оцепление снято. На входе в школу, помимо привычного охранника, работают представители ЧОП, детей встречает группа педагогов. Учителя взволнованы, от комментариев отказываются, говорят журналистам: "Дайте нам выдохнуть".

Перед возобновлением занятий фойе и крыльцо здания отмыли от следов крови.

Школьники приходят на уроки в сопровождении взрослых. Родители в здание не идут, но заглядывают в окна, внимательно следят за происходящим. Большинство родителей отказываются разговаривать с журналистами. Они собираются группами у школы и общаются друг с другом.

"Мы не учились, пока школа была закрыта. Ходили на экскурсии, виделись один раз с классным руководителем. Сегодня должен был быть классный час на тему безопасности, но его отменили почему-то", — рассказывают ученицы пятого класса.

"Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно. Сегодня вот впервые за долгое время сама привела ребенка в школу. Обычно она сама добирается. Мне пришлось скорректировать свой рабочий график", — говорит мама одной из пятиклассниц Ирина.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.