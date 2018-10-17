Пострадавшим при взрыве в Керчи готовы оказать помощь в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать всю возможную помощь пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

"Петербуржцы с особой болью и горечью в сердце восприняли известие об ужасном преступлении, случившемся в регионе, с которым нас связывают тесные дружественные отношения. В эти тяжелые дни мы готовы оказать всю возможную помощь пострадавшим. Искренне скорбим вместе с жителями Керчи и всеми крымчанами", — говорится в телеграмме Беглова главе Крыма Сергею Аксенову.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.