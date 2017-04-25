В Дагестан прибыл главный детский хирург Минздрава

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. Группа специалистов вместе с главным детским хирургом Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи пострадавшим детям от взрыва гранаты в Цумадинском районе, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Делегация специалистов из Санкт-Петербурга во главе с главным детским хирургом Минздрава России Алексеем Подкамневым прибыла в Дагестан. Они уже осмотрели пострадавшего мальчика, находящегося в детской республиканской клинической больнице и высоко оценили проделанную работу дагестанских коллег. В рамках визита врачи вместе с министром здравоохранения Дагестана планируют посетить пострадавших в Цумадинской центральной районной больнице", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день в больницах продолжает оставаться 11 пострадавших: пятеро – школьники, пятеро – студенты.