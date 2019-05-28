СК завел дело после нападения подростка с топором в школе Вольска

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в нападении с топором на школу в городе Вольска Саратовской области, в результате чего пострадала ученица, сообщило областное СУСК.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что с подростком работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы. По данным пресс-службы губернатора, девочку эвакуируют самолетом санавиации в Саратов.

"В отношении 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктами "а", "в, "е" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром во вторник ученик поднялся на второй этаж школы, где бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем в коридоре бросил вторую аналогичную бутылку, но воспламенения не произошло.

"После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся, направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес девочке удар топором в область лба, после чего попытался скрыться. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи. Медиками оказана неотложная помощь пострадавшей девочке, после чего она госпитализирована в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, следователи продолжают осмотр места происшествия.

"Проводятся допросы очевидцев произошедшего, учащихся и персонала школы, обыски по месту жительства юноши. Назначен ряд судебных экспертиз… В ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении", - добавили в СК.