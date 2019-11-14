В колледже в Благовещенске произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области

Первоначально сообщалось об одной жертве перестрелки. Позже УМВД представило уточненные данные — погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое ранены.

В числе пострадавших — двое подростки и один — молодой мужчина.

По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.

В соцсетях публикуют видео с место происшествия. На кадрах видно, как полицейские машины стоят около здания колледжа, на другом видео — раненый парень лежит на полу.

В Единой дежурной диспетчерской службе Благовещенска заявили РИА Новости, что территория колледжа оцеплена.