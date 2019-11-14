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РИА Новости

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

05:30 14.11.2019 (обновлено: 11:59 14.11.2019)
707060
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя — РИА Новости. В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
Первоначально сообщалось об одной жертве перестрелки. Позже УМВД представило уточненные данные — погибли два человека, в том числе нападавший, еще трое ранены.
В числе пострадавших — двое подростки и один — молодой мужчина.
По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.
В соцсетях публикуют видео с место происшествия. На кадрах видно, как полицейские машины стоят около здания колледжа, на другом видео — раненый парень лежит на полу.
В Единой дежурной диспетчерской службе Благовещенска заявили РИА Новости, что территория колледжа оцеплена.
Мэрия Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений. На место стрельбы выехали руководители города.
Стрельба в благовещенском колледже
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанк

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Котейко / Перейти в фотобанк

Погиб один человек, еще пять пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Виновник трагедии покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

Стрельба в колледже Благовещенска
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
Перейти в фотобанк
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
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Обсудить 43
Стрельба в благовещенском колледжеАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
ОТ СэШэА всю туфту переняли.
14 ноября, 05:41
rsrob surfrost
86009123
какая хорошая диточка главное не аборд.следите че ваши дитачки делают,страшно из за "анижидети" уже на улицу выйти
14 ноября, 05:55
Эрика Хы
48200133
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