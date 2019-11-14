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РИА Новости

Стрельба в благовещенском колледже

11:56 14.11.2019 (обновлено: 14:51 14.11.2019)
2148
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
1 из 10

Стрельбу в колледже устроил 19-летний студент.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанк

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
2 из 10

По данным следствия, он стрелял из зарегистрированного охотничьего оружия.

© РИА Новости / Елена Тимошенко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
3 из 10

В учебном заведении в этот момент находились более 150 человек.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Елена Котейко / Перейти в фотобанк

Погиб один человек, еще пять пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
4 из 10

Погиб один человек, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Елена Котейко
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
5 из 10

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
6 из 10

Когда на место прибыли полицейские, нападавший вступил с ними в перестрелку.

© РИА Новости / Евгений Земцов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Виновник трагедии покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельб
7 из 10

Виновник трагедии покончил с собой.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
8 из 10

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
9 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП мог быть конфликт молодого человека со сверстниками.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанк

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

Стрельба в колледже Благовещенска
10 из 10

Автомобиль МЧС у здания колледжа, где произошла стрельба.

© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
011529
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскФото
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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